Cyclisme: la fin du calvaire pour Cordon-Ragot, qui a retrouvé une équipe et sera au départ de Paris-Roubaix

Soulagement pour la Française Audrey Cordon-Ragot qui s’est engagée avec l’équipe américaine de Human Powered Health et participera à Paris-Roubaix, samedi, après de longs mois de galère.

La fin du calvaire pour Audrey Cordon-Ragot (33 ans). La cycliste française participera à Paris-Roubaix samedi sous les couleurs de l’équipe Human Powered Health Cycling, dont elle sera la leader. Elle a obtenu une dérogation de l’UCI pour signer avec la formation américaine avec qui elle a effectué la reconnaissance du parcours jeudi. La fin de longs mois pénibles pour la championne de France après sa démission de l’équipe espagnole Zaaf qui ne la payait pas depuis le début de saison.

Le règlement ne l'autorisait pas à signer pour une nouvelle équipe avant le 1er juin

A l’automne dernier, Audrey Cordon-Ragot a été victime d’un AVC juste avant les championnats du monde en Australie. "Le 11 septembre 2022, juste avant de m’embarquer pour les Mondiaux en Australie, j’ai ressenti des vertiges inexpliqués, expliquait-elle cette semaine dans Le Parisien. Une IRM a décelé que je venais de faire un accident vasculaire cérébral à cause de deux lésions au cerveau. Sur le moment, j’ai eu très peur quand on m’a annoncé le diagnostic. J’ai été opérée et le 3 novembre suivant, j’ai reçu le feu vert des médecins pour reprendre le vélo. À ce moment-là, je n’avais aucun doute sur mon avenir puisque j’avais signé le 31 août un engagement avec la future équipe féminine B&B Hôtels qui allait se créer (l’équipe a finalement disparu en décembre dernier, ndlr). Tout me semblait aller bien…"

Elle pensait faire une croix que Paris-Roubaix (elle a terminé 27e l’année dernière) puisque le règlement de l’UCI lui interdisait de rejoindre une nouvelle équipe avant le 1er juin (même après une démission). L’UCI lui a finalement accordé une dérogation libératrice pour lui permettre de prendre le départ de l’Enfer du Nord, samedi à Denain.

"En fait, ma vie c’est comme Paris-Roubaix: tant que la ligne n’est pas franchie, tu peux espérer, conclut-elle dans Le Parisien. Tu peux tomber cinq fois, crever dix fois, tu dois te relever et tu peux gagner. Ma carrière est loin d’être terminée."