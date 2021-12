Cyclisme: Geraint Thomas prolonge avec Ineos

Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018 et deuxième en 2019, a prolongé son aventure de deux saisons avec Ineos.

Geraint Thomas poursuit l'aventure. A 35 ans, le Gallois, vainqueur du Tour de France 2018 et deuxième en 2019 derrière Egan Bernal, a rempilé pour deux saisons supplémentaires avec Ineos, a annoncé son équipe ce lundi. "Je suis toujours super motivé pour travailler dur et m'entraîner dur. C'est ce que j'aime faire. J'aime toujours beaucoup faire du vélo, me pousser. Je suis super excité par les dernières années de ma carrière avec l'équipe. Ça va être amusant, c'est le principal. Les gens ne cessent de me demander quel sera mon rôle et évidemment je veux continuer à gagner, mais aussi faire partie d'une équipe gagnante et s'amuser avec certains de mes meilleurs amis est tout aussi important. Pour ce faire, je devrai être à mon meilleur niveau", a confié le coureur sur le site d'Ineos.

Grosse chute sur le Tour 2021

Dans l'équipe depuis sa création en 2010, Geraint Thomas va donc entamer sa 12e saison au sein de l'équipe britannique. Le Gallois reste sur deux saisons gâchées par des blessures. Il était d'abord tombé lors de la troisième étape du Giro 2020, en roulant sur un bidon avant l'ascension de l'Etna ce qui avait largement réduit ses chances de victoire finale. L'été dernier, il avait chuté lors de la 3e étape vers Pontivy et s'était luxé une épaule sur un dos-d'âne.

Un nouveau coup dur pour le Maillot Jaune 2018, qui était arrivé à Brest avec des ambitions face à Tadej Pogacar et Primoz Roglic après sa victoire dans le Tour de Romandie. Malgré ces coups du sort, le Gallois reste optimiste: "Je suis toujours très motivé pour performer dans les plus grandes courses. Je vais probablement chercher à faire les Ardennes que je n'ai jamais fait correctement. C'est excitant et nouveau, et j'espère que nous irons ensuite sur le Tour pour y jouer un grand rôle." Réponse donc en 2022, au milieu de l'armada des Ineos.