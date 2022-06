Cyclisme: l'annonce surprenante du Français Alexys Brunel, qui prend sa retraite à 23 ans

Âgé de seulement 23 ans, Alexys Brunel, coureur français de la UAE Team Emirates, a choisi de mettre un terme à sa carrière mercredi. Le rouleur nordiste est décidé à laisser la place “à de nouveaux horizons et à de nombreux projets”.

Clap de fin prématuré pour Alexys Brunel. A 23 ans, le rouleur de la UAE Team Emirates a décidé de se retirer du monde professionnel avec effet immédiat, après la résiliation de son contrat le liant à la formation de Tadej Pogacar. L’écurie émiratie et le rouleur natif de Boulogne-sur-Mer ont conjointement annoncé la nouvelle via un communiqué et un post Instagram.

Bien que le sulfureux manager de la Team UAE, Mauro Gianetti, indique qu’il croit toujours "qu'Alexys a un énorme potentiel", le Suisse rappelle qu’il s’agit "d'être humain et pas seulement de coureur cycliste et nous acceptons pleinement sa décision d'arrêter sa carrière de cycliste professionnel".

De son côté, l’ancien pensionnaire de la Groupama-FDJ appuie les propos de Gianetti en rappelant que c’est une "décision personnelle": "Il est temps pour moi de vous annoncer que je me retire du monde professionnel. Aujourd’hui, c’est une belle page de ma carrière qui se tourne laissant place à de nouveaux horizons et à de nombreux projets", révèle Brunel avant de conclure son message par la mention: "Dans la vie il faut être heureux."

Une victoire chez les professionnels

Passé professionnel en 2019 avec la Groupama-FDJ, Alexys Brunel était l’une des curiosités du mercato après son transfert surprise à la UAE Team Emirates aux côtés de Tadej Pocacar et Joao Almeida. Cette saison 2022 avait pourtant bien commencé pour Brunel avant de lentement décliner et d'empiler les abandons. Le dernier en date sur le Tro Bro Léon restera comme le dernier chapitre de sa carrière professionnelle. En 2020, il était allé chercher la seule et unique victoire de sa carrière professionnelle sur la première étape de l’Etoile de Bessèges.

Brunel est toutefois prêt pour la suite puisqu’il a déjà annoncé qu’il sera au départ de l'Ironman de Nice dès ce week-end tandis que UAE va défendre la couronne de Tadej Pogacar sur le prochain Tour de France qui s’élancera de Copenhague le 1er juillet.