Cyclisme: Marc Madiot dévoile les objectifs de la Groupama-FDJ sur le Tour de France

Invité de l'Intégrale Sport sur RMC ce samedi, Marc Madiot, le directeur général de la Groupama-FDJ, a dressé les objectifs de l'équipe française sur le Tour de France, qui débute le 1er juillet prochain à Bilbao.

À une semaine du début du Tour de France, l'excitation commence à monter au sein du peloton. Alors que la Grande Boucle s'élancera de Bilbao le 1er juillet, la Groupama-FDJ ne compte pas faire de la figuration, surtout avec Thibaut Pinot dans ses rangs. Invité de l'Intégrale Sport sur RMC ce samedi, Marc Madiot a affiché ses ambitions.

"On vient pour faire un tour complet avec un équipe resserrée qui sera capable de bouger sur tous les types de terrains, révèle le directeur général de la formation française. Si on enlève la Jumbo-Visma et UAE Emirates, toutes les autres équipes - y compris Ineos - vont vouloir donner du mouvement à la course. Si on reste sur un schéma stéréotypé, on sait qu'il y a deux coureurs inatteignables (Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard)."

Huit étapes de haute montagne

Pour emballer la course, Marc Madiot compte mettre "du mouvement" lors des huit étapes de haute montagne répertoriées lors de cette édition 2023, où quatre arrivées au sommet sont prévues. "C'est la raison pour laquelle on a prit l'orientation et le risque d'avoir une équipe tournée vers la montagne pour pouvoir être en capacité de jouer. Ça tombe bien, cette année est une édition très montagneuse. Il y a peu de chronos, donc on espère être présents et très actifs dans ce match."

Un "match" qui débutera dans les Pyrénées, avec la cinquième étape entre Pau et Laruns, puis la 6e entre Tarbes et Cauterets-Cambasque. Le 9 juillet, le peloton aura rendez-vous dans le Massif Central pour la neuvième étape entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy de Dôme, avant d'attaquer un triptyque alpestre du 14 au 16 juillet: Châtillon-sur-Chalaronne-Grand Colombier (étape 12), Annemasse-Morzine Les Portes du Soleil (étape 13), Les Gets Les Portes du Soleil-Saint-Gervais Mont-Blanc. Les deux derniers jours de montagne seront pour la 17e étape entre Saint-Gervais Mont-Blanc et Courchevel, et le samedi 22 juillet, veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, entre Belfort et Le Markstein Fellering.