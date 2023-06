Cyclisme: la question lunaire posée par Marc Madiot aux coureurs en entretien d'embauche

Le manager de la Groupama-FDJ, Marc Madiot, raconte dans les colonnes de Pédale! un drôle de critère de recrutement qu’il utilisait par le passé pour dénicher des jeunes coureurs.

Marc Madiot est décidément un homme plein de surprises. Le manager de la Groupama-FDJ revient sur ses anciennes méthodes de recrutement, dans un entretien accordé au magazine Pédale!. Il admet s’être basé sur le choix de tenue pour dormir des jeunes afin de décider de leur faire signer ou non un contrat.

"J’avais remarqué que les mecs qui mettent un pyjama pour dormir la nuit ne faisaient pas carrière, affirme-t-il. Les premières années où j’ai été patron d’équipe, quand je voyais un jeune arriver en face de moi pour signer un contrat, la première question que je lui posais, c’était: ‘est-ce que tu mets un pyjama pour dormir la nuit ?’ Le mec me regardait: ‘mais qu’est-ce qu’il me fait ?’. S’il me répondait non, je disais: ’C’est bon tu peux signer’".

Madiot poursuit en indiquant que David Gaudu, leader de son équipe sur le prochain Tour de France "ne dort pas en pyjama".

Son choix de coureurs sur la Grande Boucle, et celui de ne pas sélectionner Arnaud Démare, avait été dernièrement discuté et critiqué par le sprinteur. "C'était une décision très difficile mais c'était à moi de la prendre, je l'ai prise, pas de gaieté de cœur, s’était-il justifié. Mon job c'est d'y aller avec les meilleurs coureurs possibles".

"Il court plus relâché et simple qu'avant, donc c'est plus simple pour lui de se mettre au service d'un jeune, avait expliqué le manager au sujet de Thibaut Pinot. Il entre dans la période la plus simple à gérer de sa carrière. Il est plus détendu". Le grimpeur de 33 ans disputera pour rappel son dernier Tour à partir du 1er juillet prochain, sur la route de Bilbao.