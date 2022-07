Cyclisme: reprise réussie pour Alaphilippe, qui remporte la première étape du Tour de Wallonie

Absent du Tour de France, Julian Alaphilippe s'est imposé ce samedi au sommet du Mur de Huy lors de la première étape du Tour de Wallonie.

Le Français Julian Alaphilippe (Quick Step) a remporté samedi la première étape du Tour de Wallonie, dont l'arrivée était jugée au sommet du Mur de Huy, là où il a remporté trois fois la Flèche Wallone. Trop juste pour être aligné sur le Tour de France, le double champion du monde en titre (30 ans) a devancé l'Espagnol Alex Aranburu et l'Australien Robert Stannard à l'occasion de sa deuxième course depuis sa grave chute à Liège-Bastogne-Liège en avril dernier.

En tête du classement général

Avec cette victoire, "Alaf" poursuit sa belle lancée et prend la tête du classement général dans une course qui compte cinq étapes. La deuxième étape entre Verviers et Herve devrait encore convenir aux qualités du Français. Ce Tour de Wallonie doit permettre à Julian Alaphilippe de retrouver la forme, trois mois après sa chute pendant Liège-Bastogne-Liège.

Pour cette deuxième partie de saison, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl espère pouvoir miser sur sa fraîcheur pour briller sur le Tour d'Espagne, les championnats du monde et le Tour de Lombardie.