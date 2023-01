Cyclisme: vie à la ferme, pêche, nouveaux sports... comment Pinot se projette sur sa retraite

Dans un entretien à L'Equipe ce jeudi, Thibaut Pinot annonce son retrait du peloton en fin d'année 2023. Le Franc-Comtois évoque également des pistes quant à son après-carrière, avec notamment la volonté de se consacrer à sa "deuxième passion" : la nature.

L'annonce est tombée comme un coup de fouet pour les suiveurs du grimpeur de la Groupama-FDJ. Ce jeudi dans les colonnes de L'Equipe, Thibaut Pinot a annoncé que cette saison 2023 serait la dernière de sa carrière. Le coureur de 32 ans, qui sera aligné sur le Giro et n'est pas encore assuré de sa présence sur le Tour de France, s'apprête à raccrocher après 13 années sur le circuit où il est progressivement devenu l'un des chouchous du public français.

Une deuxième vie en harmonie avec la nature pour Pinot

Dès lors, une question se pose : que fera le Franc-Comtois après cette ultime année d'efforts, une fois son contrat avec son équipe de toujours arrivé à son terme ? Il livre quelques éléments de réponse dans les colonnes du quotidien. S'il n'exprime pas de regrets avant ses derniers tours de roue, il confesse sa volonté de se rapprocher de "sa deuxième passion", à savoir les animaux et la nature. "J'ai toujours voulu créer des choses à partir de ce que la nature nous offre, du miel, cultiver ses fruits, ses légumes, voir ce que les animaux peuvent nous donner. Faire des chambres d'hôte."

Toujours discret, Thibaut Pinot n'a, par exemple, jamais caché son attrait pour la pêche, en témoignent des photos vite devenues virales où il pose devant ses prises, notamment des carpes.

Ferme, pêche et nouveaux sports au programme

Dans son fief de Mélisey, en Haute-Saône, il a fait construire sa maison sur un terrain de ses arrières, arrières grands-parents. Il vit même avec une dizaine de chèvres, des vaches, des ânes et des moutons. "Ce projet de ferme, cultiver la terre, je l'ai toujours eu en moi. Grâce au vélo, j'ai pu me construire tout ça", explique-t-il.

Dès lors, il est facile d'imaginer la reconversion du vainqueur du Tour de Lombardie 2018. Loin, très loin d'une notoriété qu'il a du mal à maîtriser, lui le garçon timide qui devient beaucoup plus incisif une fois dans le peloton... "J'ai toujours voulu avoir une autre vie à côté, avec la ferme, qui me ramène à la vraie vie. Et puis quand j'étais au verger, à la pêche ou à la ferme, j'étais beaucoup plus détendu. La nature me calme, m'apaise", confesse-t-il.

Quant à savoir s'il rangera définitivement son vélo au garage, Pinot ne laisse pas vraiment filtrer d'indices hormis sur le home-trainer : "C'est le premier truc que je vais vendre quand tout sera fini". En bon hyperactif, il ne se refuse pas, en revanche, de tester d'autres disciplines: "J'ai quand même envie de faire du sport, du trail ou du ski de fond, ça me plairait bien".