EN DIRECT - Paris-Roubaix: c'est parti pour l'Enfer du Nord, un duel Van Aert-Van der Poel attendu

Ce dimanche, c'est l'Enfer du nord, un Monument sans équivalent et imprévisible, avec deux grands favoris au départ : Wout Van Aert et Mathieu van der Poel. Suivez Paris-Roubaix en direct commenté sur le site et l'application RMC Sport.

Qui sont les favoris ? En l'absence de Tadej Pogacar, récent vainqueur du Tour des Flandres, Wout Van Aert et Mathieu van der Poel poursuivent leur duel sur un Monument qu'aucun des deux n'a encore réussi à dompter. S'ils sont les deux grands favoris, Paris-Roubaix reste la plus imprévisible des classiques et pourrait couronner un outsider. On pense par exemple à Filippo Ganna, Stefan Küng, Mads Pedersen, Christophe Laporte, Matej Mohoric, Kasper Asgreen, Yves Lampaert ou encore Dylan van Baarle, vainqueur l'an dernier après un sacré numéro.



246km - Pas encore d'échappée On voit des AG2R, des Team Jayco ou encore des Astana se montrer à l'avant d'un peloton qui roule fort depuis le départ. Mais pas encore d'attaque très tranchante.



Paris-Roubaix, c’est : - 256,6 km au programme - 29 secteurs pavés d'une longueur totale de 54,5 km - 25 équipes - 30.000 euros pour le vainqueur - Deux favoris : Van Aert et Van der Poel - 57 victoires pour la Belgique en 119 éditions (personne ne fait mieux) - 19 ans et 53 jours : c’est l’âge du plus jeune coureur au départ cette année, le Britannique Joshua Tarling (Ineos)



254km - Déjà des attaques Forcément, on assiste à des premiers mouvements en tête de peloton avec des coureurs qui tentent de prendre quelques mètres d'avance. Mais pas d'échappée nette et franche pour le moment.



C'est parti pour l'Enfer du Nord ! Ça y est, le départ réel vient d'être donné par Christian Prudhomme depuis Compiègne dans l'Oise ! Hommage au sacrifice et à la souffrance, Paris-Roubaix fête cette année sa 120e édition. Sous le soleil. Les conditions sont optimales pour l'instant.



Stefan Küng : "Le pavé, ça tape, ça fait mal, mais c'est un plaisir" Jamais vainqueur d'une grande classique mais abonné depuis deux ans désormais aux accessits sur les grandes classiques, Stefan Küng se jette dans Paris-Roubaix avec l'envie, bien sûr, de remporter sa course préférée pour la première fois. Derrière Van Der Poel, Van Aert, Ganna et Laporte, Küng semble être le plus en mesure de dompter les pavés saillants du Nord pour la 120e édition de la Reine des Classiques, dont il avait terminé 3e l'an passé. RMC Sport a rencontré le toujours très prolixe et souriant rouleur de la Groupama-FDJ ce matin après la reconnaissance d'une partie des secteurs pavés, tout au bout de la Trouée d'Arenberg. >> Son interview à découvrir ici



Le triomphe de Jackson chez les femmes Disputée samedi à la veille de la course masculine de Paris-Roubaix, la troisième édition féminine a tenu toutes ses promesses avec la victoire d'Alison Jackson (EF). Les Françaises Eugénie Duval (4e) et Marrion Borras (5e) ont joué la gagne jusque dans les derniers hectomètres. >> A revivre ici



Bonjour à tous ! Ce dimanche, c'est l'Enfer du nord, un Monument sans équivalent et imprévisible, avec deux grands favoris au départ : Wout Van Aert et Mathieu van der Poel. Suivez Paris-Roubaix en direct commenté sur le site et l'application RMC Sport.