"Il progresse de jour en jour": Alaphilippe fait tout pour pouvoir disputer le Tour de France... sans garantie pour l'instant

Un mois et demi après sa grave chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe ne sait toujours pas s'il pourra participer au prochain Tour de France, dont le départ sera donné à Copenhague le 1er juillet. Après plusieurs semaines de silence, son entraîneur, Franck Alaphilippe, donne des nouvelles du double champion du monde à RMC Sport.

A l'heure actuelle, difficile de dire si les fans de Julian Alaphilippe pourront acclamer leur chouchou sur les routes du prochain Tour de France. Victime d'un pneumothorax, complètement résorbé depuis, et de deux fractures aux côtes et à une omoplate après avoir percuté de plein fouet un arbre lors de Liège-Bastogne-Liège, le double champion du monde vit un début de mois de juin crucial dans la perspective d'une éventuelle participation à la Grande Boucle.

En stage seul pendant une semaine

Chez son équipe Quick Step-Alpha Vinyl, on ne prend actuellement aucun risque. "Sa participation au Tour est encore dans la balance, mais on ne peut pas dire de quel côté la balance va pencher," assure à RMC Sport un membre de la formation belge, ajoutant que "ses fractures doivent encore se solidifier".

Julian Alaphilippe dispose malgré tout de capacités de récupérations exceptionnelles. A ce titre, le 20 mai, quelques petites semaines seulement après être sorti de l'hôpital, son staff lui a proposé de rejoindre plusieurs de ses coéquipiers pour le traditionnel stage de mi-saison en Sierra Nevada. Un stage qui se terminera dimanche pour l'Auvergnat, qui est resté une semaine de plus que les autres coureurs dans le sud de l'Espagne pour continuer à travailler, seulement entouré de son kiné et de son entraîneur Franck Alaphilippe.

"Pas une préparation idéale mais il progresse de jour en jour"

"Julian va plutôt pas mal, explique d'ailleurs Franck Alaphilippe à RMC Sport. Après, on est toujours dans une phase de pré-préparation. Il n'a pas l'entraînement qui aurait été le sien s'il n'avait pas chuté sur Liège-Bastogne-Liège. Ça n'est pas une préparation idéale à un mois du Tour de France, mais ça reste une préparation qui a le mérite d'exister."

Une préparation faite de sorties de 4h à 5h30, un travail d'endurance, avec la réintroduction de quelques intensités basses depuis une semaine. "On ne sait pas s'il pourra participer au Tour de France, on en rediscutera à la fin du stage ajoute Franck Alaphilippe. On reste très prudent, néanmoins c'est encourageant, car il progresse de jour en jour."

"Julian a très envie d'être sur le Tour"

Le coureur, lui, reste réaliste et parfaitement conscient de la situation. "Moralement, il va très bien, il est conscient qu'il y a un mois il était sur un lit d'hôpital et en y repensant ça lui donne le moral, témoigne Franck Alaphilippe. Il a très envie d'être sur le Tour, mais même s'il n'est pas aligné, il n'aura pas fait ça pour rien, ce sera bon pour la suite de la saison."

A l'heure actuelle, Julian Alaphilippe souffre toujours de douleurs au niveau des côtes quand il est sur le vélo, particulièrement lorsqu'il se met en danseuse ou s'il fait des efforts trop intenses. "Mais ça reste supportable", ajoute Franck Alaphilippe.

L'entraîneur fera un bilan à l'issue du stage en Sierra Nevada en fin de semaine. Des discussions auront alors lieu avec l'équipe et devront préciser la possibilité d'une participation de Julian Alaphilippe à la Grande Boucle. Le coureur aura bien-sûr son mot à dire en fonction de ses sensations.