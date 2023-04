Netflix dévoile la bande-annonce et la date de sortie de sa série sur le Tour de France

A l'approche de la prochaine édition du Tour de France, Netflix lance sa série sur la Grande Boucle en dévoilant ce mercredi sa bande-annonce officielle. Sa sortie sur la platerforme est prévue début juin. Elle comptabilisera huit épisodes. Le vainqueur du Tour Jonas Vingegaard sera de la partie tout comme la Groupama-FDJ avec Thibaut Pinot et Marc Madiot.

La date est connue. La série documentaire de Netflix sur le Tour de France sortira le 8 juin 2023 pendant le Critérium du Dauphiné, soit moins d'un mois avant la nouvelle édition de la Grande Boucle qui va démarrer le 1er juillet prochain. Après l’énorme succès de la Formule 1 avec Drive to survive, la plateforme américaine s’implante de plus en plus dans le milieu du sport avec de nouvelles séries immersives. Les séries sur le tennis avec "Break Point" et sur le golf avec "Full Swing" sont déjà sorties cette année. Désormais, place au cyclisme.

La série "Tour de France: Au cœur du Peloton" retracera la dernière édition de la Grande Boucle. Pendant huit épisodes, les fans de cyclisme pourront se plonger dans le quotidiens des acteurs majeurs du Tour de France du départ à l'arrivée à Paris sur les Champs-Elysées. Huit équipes ont accépté d'ouvrir leurs portes aux camérés de Netflix, dont la Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France. Le teaser a été dévoilé ce mercredi.

Au fil de la saison, on retrouvera plusieurs équipes françaises dont l'AG2R Citroën Team mais aussi la Groupama-FDJ dirigée par Marc Madiot, qu'on entend d'ailleurs dans la bande-annonce. Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Ineos Grenadiers, BORA-Hansgrohe, et Team Quick-Step Alpha Vinyl seront aussi de la partie.

De Vingegaard à Pinot, en passant par la Quick-Step

A l'instar des projets sur le tennis et le golf, la série sur le Tour de France est réalisée par les producteurs de "Formula 1: Drive to survive". RMC Sport a assisté à la projection en avant-première de la série en début de semaine lors du festival Canneséries. Le premier épiside sera en immersion au sein de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl avec notamment les cas Julian Alaphilippe et Fabio Jakobsen. La Jumbo-Visma et Jonas Vingegaard seront suivis dès les premiers épisodes. Thibaut Pinot aura un épisode centré sur lui et la Groupama-FDJ.

Une deuxième saison de la série est déjà dans les tuyaux entre Netflix, les équipes et les producteurs. Elle devrait être portée sur la course que sur la vie quotidienne des équipes.