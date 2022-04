Paris-Roubaix: "C’est un veau", Lampaert furieux contre le spectateur qui a causé sa chute

Yves Lampaert est tombé ce dimanche dans le finish de Paris-Roubaix alors qu’il était en position de jouer le podium. Après la course, le coureur belge de 31 ans n’a pas mâché ses mots envers le spectateur qui a causé sa chute.

Yves Lampaert a eu du mal à digérer le terrible scénario de sa course. Ce dimanche, le coureur belge de Quick-Step Alpha Vinyl semblait en mesure de jouer une place sur le podium de Paris-Roubaix, mais tous ses espoirs ont été anéantis à sept kilomètres de l’arrivée quand il a heurté un spectateur bien trop proche de la route. Malgré un vol plané impressionnant, Lampaert a réussi à remonter en selle pour finir à une honorable - mais si frustrante - 10e place.

À l’issue de la course, le Belge n’a pas caché sa colère. "Quand je tourne dans un virage, il ne recule pas d'un pas, mais tend le bras. Je le heurte et perds le contrôle de mon guidon. C'est dommage que quelque chose comme ça arrive. Mieux vaut rester à la maison surtout quand les enjeux sont si grands, s’est-il énervé dans des propos rapportés par Sporza. Vous appelez ça un fan? Plutôt… un veau! Généralement, le public fait un pas en arrière lorsqu’il voit arriver les coureurs, c’est un recul naturel. Là, au contraire, cette personne a allongé le bras et a touché le mien, de sorte que j’ai perdu le contrôle de mon vélo. Si vous ne sentez pas où se situe le danger au bord de la route, alors restez chez vous !"

"Peut-être que je n'aurais pas dû appeler le spectateur un 'veau'..."

"Dylan van Baarle (le vainqueur de cette édition 2022, ndlr) était le plus solide d’entre nous mais je pense sincèrement que je méritais de lutter pour les place d'honneur, qui sait pour un podium? Là, je me retrouve certes sans grave blessure ou fracture, juste des ecchymoses et brûlures, mais avec un accessit qui me déçoit beaucoup…", a poursuivi Lampaert.

Après cette sortie musclée, et avec un petit plus de recul, le coureur de 31 ans a tenu à tempérer ses propos dans un message publié sur Twitter dimanche soir. "Peut-être que je n'aurais pas dû appeler le spectateur un 'veau', mais il était toujours sur la route. Que ce soit une leçon pour tout le monde que vous devez prendre du recul si vous voyez les coureurs arriver. J'aime toujours tous les supporters, vous avez été incroyables aujourd'hui !"