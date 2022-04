Paris-Roubaix : la roue de Christophe Laporte pliée en deux en plein secteur pavé

Après trois changements de vélo, Christophe Laporte n'a pas eu la force de finir Paris-Roubaix ce dimanche. Sa journée a été marquée néamoins par un incroyable sauvetage dans le secteur de Saint-Python après une crevaison, où sa roue arrière n'a pas supporté le choc avec les pavés.

Sixième et premier Français de Paris-Roubaix en octobre dernier, Christophe Laporte arrivait avec des ambitions ce dimanche au départ de "l'Enfer du Nord". Passé cet hiver au sein de la Jumbo-Visma de Wout Van Aert après huit saisons avec Cofidis, le Varois a vécu une journée très compliquée, le poussant à l'abandon.

Trois changements de vélo

Pour autant, Christophe Laporte n'a pas connu la chute. Il a d'ailleurs été l'auteur du sauvetage de la journée sur le secteur pavé de Saint-Python, à près de 145 kilomètres de l'arrivée. Alors qu'il bataillait pour revenir à l'arrière du peloton après un premier problème mécanique, celui qui a gagné la première étape de Paris-Nice cette année a été victime d'une crevaison. Sur la jante, Laporte a réussi à s'en sortir alors que sa roue s'est brisée en deux. Un petit miracle.

Christophe Laporte a été contraint dans la foulée de courir sur le bas-côté, tentant de perdre le moins de temps possible. Après une poursuite sur plusieurs kilomètres, il était revenu à l'arrière du peloton, au moment où la course arrivait à la difficile Trouée d'Arenberg, où il a fini par payer la note de ses efforts. "J'ai lutté seul jusqu'à Arenberg et, juste quand je rentrais sur le peloton, alors que j'avais retrouvé Wout et que je me reconcentrais enfin sur la course, mes vitesses se sont mises à ne plus fonctionner, j'avais tout à droite", a expliqué le coureur de 29 ans, qui se trouvait alors sur le braquet le plus imposant sans possibilité de changer.

Christophe Laporta a fini par changer de vélo une troisième fois après la Trouée d'Arenberg, à plus de 90 kilomètres de l'arrivée mais il n'avait plus la force ensuite de lutter. Mais une fois de plus, Laporte a impressionné par son sens de l'équilibre, lui qui avait perdu l'usage de ses freins en octobre dernier sur un secteur, se distinguant en freinant avec un pied. Venu du VTT, agile avec sa machine, Christophe Laporte retentera forcément sa chance à l'avenir sur les pavés de Paris-Roubaix, où il espérera forcément un peu plus de réussite.