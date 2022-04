Paris-Roubaix: la terrible chute de Lampaert, qui se battait pour le podium

Le Belge Yves Lampaert (Quick-Step) a réalisé une superbe course et semblait en mesure de monter sur le podium de Paris-Roubaix ce dimanche, mais tous ses espoirs ont été anéantis dans les derniers kilomètres par un spectateur qui l’a envoyé à terre.

Plusieurs fois par an, les coureurs cyclistes professionnels sont victimes de l’imprudence des spectateurs qui les encouragent sur le bord de la route. Les messages de prévention ont beau être martelés en marge des grands événements, ils n’impriment toujours pas dans l’esprit d’une minorité... Le pauvre Yves Lampaert l’a appris à ses dépens sur Paris-Roubaix ce dimanche, alors qu’il se battait pour une place sur le podium à sept kilomètres de l’arrivée. Résultat des courses: le coureur de la formation Quick-Step a tout perdu en plus de s’être fait très peur.

Engagé sur le dernier secteur pavé de cette éprouvante journée, partie à mille à l‘heure et sans le moindre temps mort, le Belge a percuté le bras d’un spectateur alors qu’il roulait sur le bas-côté. Le spectateur en question a eu la bonne idée d’applaudir à hauteur du visage des coureurs, à bloc dans le finale après cinq heures d’efforts intenses, plutôt que de s’en écarter pour faire place et leur faciliter la vie. Déséquilibré, Lampaert a tenté de reprendre le contrôle de son vélo dans un numéro d’équilibriste, mais c’est bien sur le dos, après un vol plané, qu’il a terminé sa course de l’autre côté de la route.

Quelque peu amoché, Yves Lampaert a pu repartir malgré sa lourde chute sur les pavés, terminant cette épreuve à une belle mais frustrante 10e place. Car si Dylan van Baarle semblait intouchable, la chute sur les pavés, à cet instant précis de la course, a forcément coupé les ailes du Belge.