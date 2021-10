Paris-Roubaix en direct: des chutes en cascade et des conditions dantesques

Le Belge Florian Vermeersch et le Néerlandais Nils Eekhoff ont été repris. On a désormais un groupe de 14 coureurs en tête avec de sérieux clients comme Gianni Moscon, Greg van Avermaet ou encore Stefan Bisseger. Un quatuor se trouve derrière 28", avec notamment Sonny Colbrelli, décidément à l'aise sur tous les terrains. Le groupe Van Aert-Van der Poel est à 55" de la tête. Plus que 80 kilomètres avant l'arrivée.