Paris-Roubaix: Florian Sénéchal, un prétendant à la victoire sur ses terres

Neuvième du championnat du monde dimanche dernier, Florian Sénéchal, originaire de Cambrai, arrive avec un statut de prétendant à la victoire pour Paris-Roubaix ce dimanche. Si "l'Enfer du Nord" revient après 903 jours d'absence, le coureur français de la Deceuninck Quick-Step s'est affirmé comme une valeur sûre depuis la dernière édition, en 2019, où il avait fini à la sixième place.

Chaque année, le nom de Frédéric Guesdon revient dans l’actualité lors du deuxième dimanche du mois d’avril, jour traditionnel de Paris-Roubaix. Depuis 1997, et le succès de l’ancien protégé de Marc Madiot, sous les couleurs de la Française des Jeux, le cyclisme français cherche un vainqueur sur "l’Enfer du Nord". Pour cette édition 2021 reprogrammée à l’automne, ce dimanche, Florian Sénéchal apparaît comme l’un des favoris à la victoire. A 28 ans, le régional arrive dans une forme étincelante et avec une motivation décuplée.

Depuis la victoire de Philippe Gilbert en 2019, lors de la dernière édition, 903 jours se sont écoulés. Sixième et premier Français en 2019, l’ancien coéquipier du Belge, parti depuis à la Lotto-Soudal, aura cette fois un statut de coureur protégé au sein de la Deceuninck Quick-Step, la meilleure formation du monde pour les classiques du Nord. Aux côtés de Kasper Asgreen, Yves Lampaert et Zdenek Stybar, Florian Sénéchal aura logiquement sa carte à jouer.

Surtout, depuis 2019, Florian Sénéchal s’est affirmé comme l’un des coureurs d’importance du collectif Deceuninck sur les classiques flandriennes. A l'époque, Sénéchal n'avait pas participé au Tour des Flandres, une semaine avant Paris-Roubaix, sacrifié pour laisser place à Kasper Asgreen. Son manager Patrick Lefevere lui reprochait notamment de ne pas être assez affûté.

Les choses ont bien changé depuis. Depuis le dernier Paris-Roubaix, aucun autre coureur dans le peloton n’a obtenu plus de top 10 que Florian Sénéchal sur les classiques du nord. Souvent dans un rôle de coéquipier modèle à la Deceuninck, y compris pour Julian Alaphilippe, Florian Sénéchal arrive sur ses terres ce dimanche, lui qui est originaire de Cambrai. S’il vit depuis plusieurs années de l’autre côté de la frontière, Sénéchal est obnubilé par une victoire dans la course de ses rêves.

"J'espère avoir de la chance dimanche"

L’enfant du pays a pourtant déjà un pavé à la maison, trophée décerné au vainqueur, avec son succès obtenu en 2011 chez les juniors. Dix ans plus tard, il figure parmi les meilleurs coureurs mondiaux. Le 16 septembre dernier, Florian Sénéchal triomphait sur la Primus Classic, une classique belge de préparation, comprenant plusieurs secteurs pavés. Vainqueur d’étape sur le dernier Tour d’Espagne, le Français a aiguisé sa pointe de vitesse. Il a surtout perdu quatre kilos depuis le début de l’été et semble en pleine forme. "Je ne sais pas si je suis dans la meilleure forme de ma carrière. Pour le moment, j'espère que j'aurai de la chance dimanche car ça ne sera pas un jour facile en raison de la météo, a lâché Sénéchal en conférence de presse. Mais on va donner le maximum avec l'équipe et essayer de rester devant toute la journée."

Désormais, Florian Sénéchal est incontestable à la Deceuninck, où il a prolongé jusqu'en 2023. Protégé par Thomas Voeckler dimanche dernier avec l'équipe de France à l'occasion du championnat du monde en Belgique, Florian Sénéchal a terminé 9e, suivant le groupe des favoris et en protection de Julian Alaphilippe. Si les Bleus ont fêté le titre jusqu'au bout de la nuit, Florian Sénéchal s'était rapidement éclipsé en début de soirée, avec la tête déjà tournée à Paris-Roubaix.

"Forcément, j’ai hâte car ça fait plus de deux ans que l’on a été privés de Paris-Roubaix. Et après la journée que j’ai vécue dimanche, une journée folle pour le cyclisme en général et pour le cyclisme français, le public veut rattraper le temps perdu du confinement et des courses à huis clos, a indiqué Sénéchal ce jeudi. On a vu ça dimanche et même avec la météo qui sera mauvaise dimanche, on aura un public belge et un public nordiste au rendez-vous et je pense que ce sera encore une grande journée de vélo…"

Si Florian Sénéchal apparaît comme la meilleure carte, les Bleus auront aussi d'autres sérieux concurrents, mais chacun dans sonn équipe cette fois. Plusieurs d'entre eux étaient déjà présents dimanche dernier, en Belgique, lors du sacre de Julian Alaphilippe sur le championnat du monde. Si le tout frais double champion du monde ne participera pas à Paris-Roubaix, on y retrouvera Anthony Turgis, Christophe Laporte, Arnaud Démare, Clément Russo, tous de la partie lors du Mondial. Autant de candidats potentiels à des places d'honneur, voire la victoire en fonction des circonstances de course. La pluie et le vent sont en tout cas annoncés, pour une édition qui s'annonce très particulière.