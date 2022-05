Quatre jours de Dunkerque: Vermeersch s'offre l'étape reine, Gilbert nouveau leader

Gianni Vermeersch s’est montré le plus costaud sur la cinquième étape des Quatre jours de Dunkerque ce samedi à Cassel. Philippe Gilbert endosse lui le maillot rose de leader. Le Belge devrait remporter le classement général, sauf accident demain sur l’ultime étape à Dunkerque.

C’était l’étape reine. Celle qui devait déterminer le vainqueur de la 66e édition des Quatre jours de Dunkerque. Sur les monts pavés de Cassel, c’est Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) qui a fait parler sa puissance en devançant Oliver Naesen (AG2R-Citröen) et Jake Stewart (Groupama FDJ) sur la ligne. Quatrième sur la ligne Philippe Gilbert s'empare du maillot rose de leader à la veille de l’arrivée à Dunkerque, promise à un sprinteur.

Avant que les cadors du peloton ne s’expliquent sur les pentes du Mont Cassel, cinq coureurs ont pris le large sous un ciel nordiste couvert. Parmi eux, Léo Danès (Team U Nantes-Atlantique) et Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise), déjà échappés la veille. L’avance des cinq monte jusqu’à six minutes mais ils restent toutefois dans la ligne de mire du peloton, qui contrôle l’écart via le travail des Lotto-Soudal de Philippe Gilbert et St Michel-Auber93 de Jason Tesson.

A une soixantaine de kilomètres de l’arrivée, un groupe d’outsiders prend les devants et anticipe la bagarre entre favoris. Parmi les contre-attaquants, Jake Stewart et le vétéran Matthieu Ladagnous. Les deux groupes fusionnent et collaborent bien. Derrière, les équipiers des favoris s’émoussent et laissent leur leader à découvert, ces derniers ne s’entendent pas bien, lâchent du lest sur le groupe de six devant.

Vermeersch remporte l’étape, Gilbert atteint son objectif

Dans les derniers tours du circuit autour de Cassel, les attaques fusent. Sam Watson et Dimitri Claeys font la jonction sur les six hommes de tête, qui comptent toujours une minute d’avance sur le peloton à un quinzaine de kilomètres du dénouement. Au pied du Mont Cassel, Sam Watson, dernier fuyard, est repris par la meute. L’explication attendue entre favoris peut avoir lieu. Le tempo d’enfer d’Alexandre Delettre (Cofidis) fait exploser le peloton mais l’Autrichien Sebastian Schönberger (B&B Hôtels KTM) parvient à placer une attaque. Sans succès.

C’est au tour des Belges de la Lotto-Soudal de cadenasser la course pour lancer Philippe Gilbert, qui décolle à 1,5 km de la ligne. Le champion du monde 2012 est rejoint par ses compatriotes Gianni Vermeersch et Oliver Naesen. Les trois vont se jouer la victoire au sprint. Et à ce petit jeu là, c’est Gianni Vermeersch le plus costaud. Au lendemain de la victoire de Lionel Taminiaux et de Mathieu van der Poel sur le Giro, le Belge de 29 ans offre une nouvelle victoire à la Alpecin-Fénix. Il devance Oliver Naesen et Jake Stewart, venu sauter Philippe Gilbert sur la ligne. Gilbert pourra néanmoins se consoler avec le maillot rose de leader qu’il enlève à Evaldas Siskevicius.

Demain, les coureurs auront rendez-vous pour l’ultime étape des Quatre jours de Dunkerque entre Ardres et Dunkerque (182 km). Cette dernière étape dans la cité de Jean Bart devrait récompenser un sprinteur et couronner Philippe Gilbert, nouveau leader du général.