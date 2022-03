Tirreno-Adriatico: écœurant de facilité, Pogacar remporte la 6e étape et s’envole au général

Déjà leader du classement général de Tirreno-Adriatico, Tadej Pogacar a offert une nouvelle démonstration lors de la 6e étape, qu’il a remporté en solitaire à Carpegna.

Lorsque Tadej Pogacar a attaqué, dans les pentes enneigées du Monte Carpegna, les autres leaders se sont contentés de lever la tête pour le regarder s’envoler. Personne n’a eu le courage de ne serait-ce qu’essayer de prendre la roue du surpuissant Slovène, bien trop supérieur dans ce Tirreno-Adriatico. Sur les terres de Marco Pantani, le grimpeur de l’UAE Emirates s’est encore imposé sur l'avant-dernière étape de ce samedi, creusant des écarts conséquents au général.

Dans cette étape reine, au cours de laquelle les coureurs ont affronté par deux fois les pourcentages exigeants du Monte Carpegna, toute la différence s’est faite dans l’ultime ascension. Jusqu’alors, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Enric Mas (Movistar), Mikkel Landa (Bahrain-Merida) et Richie Porte (Ineos) offraient une résistance admirable à Pogacar. Mais lorsque le dernier vainqueur du Tour de France est passé à l’offensive, à 15 km du terme, il n’a rencontré aucune résistance.

Déjà cinq victoires cette saison

Il ne restait alors qu’une poignée d’hectomètres avant de basculer dans la descente. Mais cela s’est avéré assez pour permettre au Slovène, imbattable en ce moment quand la route s’élève, de prendre rapidement une minute d’avance, qu’il a aisément conservée en franchissant la ligne d’arrivée en vainqueur. Une habitude pour lui cette saison: en 14 jours de course, il a déjà décroché cinq victoires, dont les Strade Bianche et le général de l’UAE Tour.

Dimanche, il faudra, sauf grande surprise, ajouter une nouvelle ligne à son palmarès, puisqu’il parait improbable que le classement général lui échappe. Avant l’étape, son maillot bleu de leader était menacé par Remco Evenepoel, dauphin à 9’’ mais le jeune Belge de la Quick-Step a explosé en vol samedi et ne figure même plus dans le top 10. Désormais, ce sont Vingegaard (+1’52’’) et Landa (+2’33’’) qui complètent le podium. Auteur d’une belle étape, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) est désormais 8e (+3’37’’).