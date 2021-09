Vuelta: Champoussin premier étonné d’avoir remporté la 20e étape

Vainqueur de la 20e étape de la Vuelta en solitaire au sommet à Castro de Herville, Clément Champoussin a été interrogé par RMC sur sa première victoire chez les professionnels. Le coureur d’AG2R La Mondiale ne s’attendait pas à s’imposer.

Une première victoire en professionnels avec la manière, sur un grand tour, devant Roglic, Yates et Mas. Clément Champoussin a réalisé une très grande performance ce samedi, à l’occasion de la 20e et avant-dernière étape du Tour d’Espagne. Le coureur de 23 ans a exprimé son étonnement et sa satisfaction au micro de RMC.

"Moi qui n’ai pas une grande pointe de vitesse au sprint, pour gagner des courses, il faut arriver seul"

"Je suis vraiment satisfait de gagner. Cela a été trois semaines avec des hauts et des bas, a-t-il confié. Ces derniers jours je n’avais pas de superbes sensations. J’étais vraiment étonné d’être dans l’échappée dans un premier temps, une fois que le groupe des leaders est revenu, j’ai senti que j’étais bien sur la dernière montée. J’ai eu un brin de réussite que ça se regarde à 1,5km de la ligne. J’ai attaqué, pris du temps et j’ai pu tenir jusqu’à la ligne. Je suis étonné mais vraiment content."

Champoussin a ensuite détaillé son profil pour tenter d’expliquer ce palmarès encore vierge avant ce samedi: "Moi qui n’ai pas une grande pointe de vitesse au sprint, pour gagner des courses il faut arriver seul, c’est compliqué". "J’ai fait troisième et cinquième, gagner c’est vraiment différent, ajoute-t-il. Ça va me permettre d’être un petit plus relâché pour la fin de saison. Je vais essayer de bien finir la saison sur les courses en Italie."

Champoussin évoqué "un pallier à franchir" pour viser le classement général

Enfin, le coureur d’AG2R La Mondiale s’est projeté sur la suite de sa carrière, avec "pourquoi pas" des classements généraux de grands tours à viser dans les prochaines années. "J’ai des bonnes capacités sur des arrivées pour puncheur ou en contre-la-montre. Le classement général sur une course d’une semaine ça peut bien me convenir. Il y a quand même une différence et un palier à franchir entre jouer certaines étapes et se concentrer sur un classement général. En attendant je vais continuer à me focaliser sur course d’un jour ou étape sur course par étape".

À la veille de l’arrivée finale à Saint-Jacques-de-Compostelle au terme du contre-la-montre, cette grande victoire permet à Clément Champoussin de grimper à la 16e place, deux rangs seulement derrière son leader Geoffrey Bouchard. Et offre à la France une troisième victoire d’étape, après Florian Sénéchal et Romain Bardet.