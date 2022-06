Dauphiné: le général pour Roglic et la dernière étape pour Vingegaard, les Jumbo-Visma en démonstration

Déjà impressionnants samedi, les Jumbo-Visma ont de nouveau écrasé la concurrence ce dimanche sur la 8e et dernière étape du Critérium du Dauphiné. Si Jonas Vingegaard a levé les bras au Plateau de Solaison, c'est Primoz Roglic qui sort grand vainqueur de l'édition 2022, à quelques semaines du Tour de France.

Il faut reconnaître, en plus de son coup de pédale, une réelle qualité à Primoz Roglic: malgré ses (grosses) déconvenues, le garçon n'est pas du genre à se laisser hanter par les fantômes du passé. Aussi, si son abandon au matin de la dernière étape - alors qu'il était leader - du Dauphiné 2020 lui a peut-être traversé l'esprit ce dimanche matin, le Slovène ne l'a absolument pas montré. Et deux ans après, le coureur de la Jumbo-Visma a remporté en patron l'édition 2022, en même temps que son coéquipier Jonas Vingegaard a levé les bras au sommet du Plateau de Solaison.

Après Paris-Nice en mars, Primoz Roglic s'offre ainsi la deuxième grosse course française par étapes cette saison. De bon augure en vue du Tour de France (1er-24 juillet)? Peut-être. Reste que Tadej Pogacar n'était pas engagé sur l'épreuve, pas plus qu'Adam Yates ou Daniel Martinez chez Ineos.

O'Connor prend la 3e place, Gaudu sort du Top 10

Au lendemain de l'énorme coup de force des Jumbo, qui avait vu Roglic prendre le jaune et Vingegaard la deuxième place au général, personne ne semblait ce dimanche - sauf coup du sort - en mesure de bousculer le Slovène. Et la paire a encore refait des siennes. Trainé par un très costaud Vingegaard dans les derniers hectomètres, Roglic lui a logiquement laissé la victoire d'étape, et lui a chaleureusement serré la main avant la ligne.

En plus de la gagne sur la 8e étape, la bataille la plus intéressante sur le papier était celle pour la troisième place. Et c'est l'Australien Ben O'Connor (AG2R-Citroën) qui a gagné à ce petit jeu. Alors que ses concurrents, Tao Geoghegan Art (Ineos), Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) et surtout David Gaudu (Groupama-FDJ), grand perdant du jour, ont craqué les uns après les autres dans les pentes du redoutable Plateau de Solaison, l'Australien a été le dernier à résister au duo Roglic-Vingegaard, avant de lâcher prise, finalement, à 5km du sommet. Comme un humain face à deux machines jaunes.

Le classement général du Critérium du Dauphiné

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) +40"

3. Ben O'Connor (AG2R-Citroën) +1'41"

4. Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) +2'33"

5. Jack Haig (Bahrain-Victorious) +3'13"

6. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert) +3'17"

7. Esteban Chaves (EF Education-Easy Post) +3'18"

8. Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) +3'44"

9. Ruben Guerreiro (EF Education-Easy Post) +3'48"

10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X) +3'51"

...

17. David Gaudu (Groupama-FDJ) +9'13"