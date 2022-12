Cyclisme: "Le Tour de France en Italie c’est un rêve", se félicite le maire de Florence

Les organisateurs du Tour de France ont confirmé cette semaine que l'édition 2024 s'élancera depuis la ville de Florence en Italie. Au micro de RMC Sport, le maire de la cité italienne, Dario Nardella, a partagé son émotion et sa fierté à l'idée d'accueillir une épreuve aussi emblématique que la Grande Boucle.

Monsieur le maire, on imagine votre fierté d’avoir le départ du Tour de France 2024, dix ans que vous l’attendiez…

Oui c’est un rêve pour nous parce que l’on sait ce que représente le Tour de France. Moi j’ai fait neuf Tour de France quand j’étais coureur. C’est vraiment une chose incroyable pour nous parce que c’est un Tour avec le départ de Florence, dans la mémoire de Gino Bartali, Gastone Nencini, Marco Pantani, nous sommes très heureux parce que nous avons fait beaucoup de choses pour avoir le départ de Florence, nous sommes fiers.

Vous avez déjà le Giro, pourquoi cette volonté d’accueillir le Tour de France?

Le Tour d’Italie est une grande course mais le Tour de France est la plus grande course du monde. Jamais le Tour n’est parti d’Italie et nous sommes fiers d’avoir commencé.

Dès la première étape, le parcours sera compliqué, c’était important de commencer fort?

C’est vraiment une première étape particulière, 4000m de dénivelés, la côte de Barbotto, San Leo, San Marino, ce sera vraiment une première étape jamais vue.

Normalement c’est une étape pour les sprinteurs, là ce sera tout le contraire. La première étape pour les grimpeurs, la deuxième pour les puncheurs. C’est incroyable et pour nous c’était important. Le Tour de France part de l’Italie pour la première fois et aura deux étapes jamais vues.

Ce Tour de France va aussi rendre hommage aux grands coureurs italiens…



L’histoire du cyclisme est importante. Gino Bartali, Gastone Nencini, Marco Pantani, ont fait l’histoire du cyclisme. C’est important pour nous de faire ces étapes du Tour dans la mémoire de ces grands champions.



Belgique, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, il manquait l’Italie, c’était une frustration?

C’est ça, c’est pour ça qu’avec le président de l’Emilie-Romagne nous avons décidé qu’après le grand départ d’Italie d’il y a trois ans, nous ferions le grand départ du Tour de France. Le président me disait que c’était difficile mais nous avons travaillé pour réaliser notre rêve. Parce que le Tour de France en Italie c’est un rêve.

Le Giro est un peu jaloux du Tour de France?

Je pense que oui mais nous faisons tous les ans le Tour d’Italie parce que c’est un important. Mais une fois dans sa vie il faut avoir le départ du Tour de France.

Qu’est-ce que vous voulez montrer de l’Italie pendant ces 3 étapes?

Montrer notre territoire. Florence c’est une des villes les plus importantes de l’Italie, nous avons l’Emilie-Romagne et nous voulons montrer nos beaux territoires.