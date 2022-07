Tour de France: le médecin d'UAE Emirates inquiet après l’abandon d'un équipier de Pogacar sur Covid

Contrôlé positif au Covid-19 ce vendredi, Vegard Stake Laengen, équipe de Tadej Pogacar, a dû quitter le Tour de France. Le Norvégien souffrait de symptômes et le test de l’équipe UAE Emirates a confirmé les craintes. Adriano Rotunno, médecin de l’équipe émiratie, partage son inquiétude quant à d’éventuelles autres contaminations.

Panique sur le Tour. Lieutenant de Tadej Pogacar, Vegard Stake Laengen n'a pas pris le départ de la 8e étape du Tour de France entre Dole et Lausanne ce samedi. L’inlassable avaleur de kilomètres norvégien a été contrôlé positif au Covid-19 après l’arrivée sur la Super Planches des Belles-Filles. Le coureur de 33 ans a donc fait ses valises et quitté la route du Tour, au même titre que le grimpeur français Geoffrey Bouchard, lui aussi touché par le virus.

L’heure n’est plus à la sérénité chez UAE Team Emirates. Si sur la route le plan de Tadej Pogacar se déroule sans accroc, cette contamination d’un membre de l’effectif inquiète le staff et plus particulièrement Adriano Rotunno, médecin de l’équipe. "Bien sûr c’est une inquiétude mais on a été testés négatif ces derniers jours et vous avez les symptômes de trois à cinq jours après l’exposition au virus, donc ça veut dire que dans les cinq derniers jours il y a eu une exposition au virus, explique-t-il. D’où ça provient, c’est vraiment difficile de le dire. Ça ne vient pas de l’équipe mais de quelque part ailleurs. C’est évidemment un problème et une inquiétude pour nous parce qu’il a été en contact avec le reste de l’équipe et les coureurs. La seule chose que nous pouvons faire maintenant c’est attendre et minimiser les risques d’être infecté."

Soucieux de protéger ses coureurs et de ne pas arriver décimé sur les Champs-Elysées le 24 juillet prochain, UAE a pris des dispositions pour limiter les risques: “Dans les procédures que nous avons mises en place, chaque coureur est dans une chambre séparée. Normalement, il partage une chambre mais cette année ils sont seuls dans une chambre. Et il y a un masseur par coureur donc normalement on limite les interactions entre le staff et les coureurs en termes de contacts rapprochés. Et on essaye de ne pas interagir avec les gens extérieurs.” Le masseur de Laengen a, par conséquent, lui aussi quitté les routes du Tour, bien qu'il ne soit pas positif au virus.

Un contrôle positif au Covid-19 n’est néanmoins pas systématiquement signe d’abandon selon le nouveau protocole de l’UCI. Un coureur peut continuer la course en étant positif s’il ne présente pas de symptôme et que son indice contagieux est faible, ainsi Bob Jungels avait pu prendre le départ de Copenhague malgré un contrôle positif. Une mesure saluée par Christian Prudhomme, directeur du Tour, mais qui n’efface pas le risque de contamination par la foule, toujours nombreuse au bord de la route. Et Rotunno en est bien conscient: “C’est une grande inquiétude et je pense que les organisateurs de la course doivent faire un meilleur boulot pour contrôler la foule. Cette année le Covid est nettement moins dangereux que les deux dernières années mais avec le variant omicron il est extrêmement contagieux donc c’est beaucoup plus risqué pour les coureurs.”

Ce lundi, les coureurs encore en lice se plieront à un nouveau test Covid-19 imposé par l'organisation à l'occasion de la journée de repos à Morzine.