Tour de France (13e étape): Pedersen le plus fort de l'échappée, Vingegaard reste en jaune devant Pogacar

Parti dans l'échappée du jour, Mads Pedersen (Trek-Segafredo) s'est imposé ce vendredi à Saint-Étienne sur la 13e étape du Tour de France et remporte sa première victoire sur un grand tour. Chez les favoris, c'est le statu quo: Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune.

Après deux jours intenses dans les Alpes, les coureurs ont passé une journée plutôt tranquille sur les routes du Tour de France, entre Le Bourg d'Oisans et Saint-Étienne (193 km). Dans une 13e étape sans coup d'éclat, l'échappée est allée au bout et la victoire est revenue à Mads Pedersen (Trek-Segafredo), devant Fred Wright (Bahrain Victorious) et Hugo Houle (Israël-Premier Tech).

Les trois hommes avaient décidé de fausser compagnie à leurs quatre autres compagnons du jour pour régler l'affaire au sprint. Une fin d'étape parfaitement gérée par le champion du monde 2019, qui remporte sa première victoire sur un grand tour.

Pas de changement au classement général

Cette étape accidentée n'a, en revanche, pas souri à tout le monde, puisque Caleb Ewan a lourdement chuté dans les 50 derniers kilomètres, mettant fin à son rêve de remporter sa première étape sur cette édition 2022 de la Grande Boucle. Chez les favoris, aucun changement n'est à signaler: Jonas Vingegaard reste en jaune, devant Tadej Pogacar (+2'22") et Geraint Thomas (+2'26"). Romain Bardet est quatrième.

Samedi, les coureurs partiront de Saint-Étienne et prendront la direction de Mende pour une nouvelle étape accidentée (192,5 km), où quatre côtes de troisième catégorie et une côte de deuxième catégorie sont au programme.