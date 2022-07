Tour de France: abandon de Barguil, positif au Covid

L’équipe Arkea-Samsic a annoncé ce vendredi l’abandon de Warren Barguil avant le départ de la 13e étape du Tour de France entre le Bourg-d’Oisans et Saint-Etienne. Le coureur breton a été testé positif au Covid-19.

Deux jours de folie avant la fin de l’aventure. Passé tout près de la victoire mais finalement repris par les favoris lors de la 11e étape du Tour de France ce mercredi, Warren Barguil a ensuite accusé le coup jeudi lors de la montée vers l’Alpe d’Huez. Victime d’une chute lors de cette rude 12e étape, le Breton de l’équipe Arkea-Samsic souffre même de contusions sur la hanche et l’épaule droite. Pourtant, ce n’est pas la raison de son abandon ce vendredi matin. Non-partant avant le départ de la 13e étape entre le Bourg-d’Oisans et Saint-Etienne, Warren Barguil a été rattrapé par le Covid. Testé positif, le champion de France 2019 quitte la course.

"Warren Barguil est non partant ce matin au départ de la 13ème étape du Tour de France en raison d’un test positif au Covid, a confirmé la formation française dans un message posté sur les réseaux sociaux. Nos sept autres coureurs ont tous été testés négatifs. Merci pour tout Wawa."

Nouvel abandon à cause du Covid

Le retrait de Warren Barguil constitue un coup dur pour son équipe. Equipier de luxe du Colombien Nairo Quintana, sixième du classement général à environ quatre minute de Jonas Vingegaard, le Breton de 30 ans devait l’épauler en montagne. Meilleur grimpeur du Tour de France 2017, Warren Barguil se retire donc de la Grande Boucle frustré.

Frustré de ne pas avoir réussi à aller au bout de la course malgré sa belle 24e place au général. Frustré, surtout, de ne pas avoir remporté d’étape sur les routes tricolores.

Avec le test positif de Warren Barguil, et alors que les tests effectués lundi n’avaient décelé aucun cas dans le peloton, le Tour de France a enregistré un nouvel abandon à cause du Covid.

Après les deux partenaires de Tadej Pogacar, George Bennet et Vegard Stake Lagen, les Français Guillaume Martin et Geoffrey Bouchard ou encore l’Australien Luke Durbridge, Warren Barguil est le sixième coureur obligé de se retirer de la course à cause du Covid.