Tour de France (16e étape): quand Kristoff doit faire demi-tour au départ… pour être arrivé trop tôt

Alexander Kristoff (Uno-X) est arrivé en avance au moment de prendre le départ du contre-la-montre de la 16e étape du Tour de France. Le coureur norvégien a été contraint de céder sa place sur la rampe de départ.

Le début du seul contre-la-montre de ce Tour de France 2023, dans les rues de Passy, n’a pas été de tout repos ce mardi. Entre différentes chutes et couacs au départ, le coureur norvégien Alexander Kristoff (Uno-X) s’est également illustré de manière insolite. Trop en avance sur son horaire initial de départ, il a été contraint de redescendre de la rampe de départ.

Un début de course très animé

L’ancien champion d’Europe, tout sourire, a laissé la place à Florian Vermeersch (Lotto Dstny) non sans lui échanger quelques mots. Le Belge a donc pu prendre le départ au bon horaire, soit une minute avant Kristoff. Ce qui n’a pas été le cas de tout le monde ce mardi.

Au sein de l’équipe DSM, Alexander Edmondson et Sam Welsford se sont coup sur coup présentés en retard au départ, alors que leurs coéquipiers John Degenkolb et Nils Eekhoff ont chuté dans le début de parcours, tout comme le Français Alexis Renard. Pour rappel, le maillot jaune Jonas Vingegaard doit s’élancer à 17h, soit deux minutes après Tadej Pogacar. Et vu les dix secondes d’écart entre les deux hommes au classement, mieux vaudrait ne pas arriver en retard.