Tour de France: ça a donné quoi, les précédents duels entre Pogacar et Vingegaard en contre-la-montre?

Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar vont se livrer un duel à distance lors du contre-la-montre de la 16e étape du Tour de France, ce mardi, alors que seules dix secondes les séparent au classement général. Un exercice de plus dans lequel il est très difficile de les départager.

Après deux semaines à se tirer dans les pattes sans relâche, sans parvenir à creuser un vrai écart, les deux géants de ce Tour de France 2023 vont s’affronter sur un tout autre terrain. Au petit jeu du contre-la-montre, l’exercice du jour dans la 16e étape entre Passy et Combloux, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar semblent tout aussi difficilement départageables, malgré une très, très courte marge en faveur du Slovène.

Match nul sur les routes du Tour

Trancher entre les deux est presque impossible, comme le résume Jérôme Coppel au sujet de l'étape du jour. "Les bosses conviennent mieux à Pogacar, (…) mais la dernière partie, du haut de Domancy jusqu’à Combloux, peut permettre à Vingegaard d’être plus à son avantage", explique l’ancien spécialiste au micro de RMC.

Depuis leur premier affrontement sur un chrono individuel dans une course majeure, en avril 2019, l'actuel maillot blanc a terminé cinq fois devant le leader de la course, qui l’a de son côté devancé à trois reprises. Commençons par les duels sur le Tour de France. En 2021, les deux tracés étaient plats et présentaient une distance similaire. Si Pogacar avait dans un premier temps pris 27 secondes à Vingegaard lors de sa victoire sur la 5e étape, ce dernier en avait récupéré 25 sur la 20e étape, soit un écart microscopique de deux secondes en cumulé.

L’année suivante, qui a sacré Jonas Vingegaard, les deux coureurs n’étaient pas non plus parvenus à se départager dans un mano a mano décidément indécis. Huit secondes avaient été grappillées par le Slovène, qui avait perdu exactement le même temps trois semaines plus tard. Le second contre-la-montre affichait en revanche un profil plus vallonné avec deux côtes, ce qui avantage donc le tenant du titre au moment d’aborder cette 16e étape, qui présente également une difficulté, à 3,5km de la ligne, courte mais raide (2,5km à 9,4%).

Pogacar domine Vingegaard sur Tirreno-Adriatico en 2022

"J'aime bien les chronos courts comme ça, c'est souvent difficile de trouver son rythme et moi j'aime bien quand il y a beaucoup de changements de rythme", déclare à ce propos le Danois. Sur le dernier duel majeur, lors de Tirreno-Adriatico 2022, Tadej Pogacar avait nettement son adversaire, lui infligeant 35 secondes sur un parcours pourtant plat et de seulement 13,9km.

Les deux face-à-face sur le Tour du Pays basque, en 2019 et 2021, ont souri à chacun d’entre eux, Pogacar puis Vingegaard, séparés de 22 puis de 10 secondes au terme de deux parcours davantage escarpés et donc significatifs de ce qui les attend ce mardi en Haute-Savoie. Nouveau match nul, donc. Entre les deux, Tadej Pogacar avait devancé Jonas Vingegaard de 19 secondes sur son UAE Tour, sans relief.

Enfin, si l’on se penche sur les statistiques globales des deux hommes en contre-la-montre, Pogacar est encore devant, avec cinq bouquets à un chez les professionnels, dont deux sur la Grande Boucle, et un taux de réussite largement supérieur: 25% de victoires à 5,3%. Le dernier succès du Slovène, avec plus de 5 minutes d’avance sur des coureurs amateurs lors de son championnat national, a sans doute moins de saveur que le seul et unique du Danois, sur un tracé vallonné lors de Gran Camiño, en février dernier.

Pour Pogacar, le Tour ne se jouera pas sur le chrono

Fidèle à lui-même, Tadej Pogacar aborde ainsi sereinement cette journée, d’autant qu’il croit que le Tour de France ne se jouera pas ce mardi, mais plutôt mercredi et samedi. "À coup sûr ou presque, les étapes du col de la Loze mercredi et du Markstein samedi seront également sans merci, estime-t-il. Elles décideront du Tour. À regarder le profil, la 17e étape paraît la plus terrible mais le scénario de course de la 20e étape influera. Ce sera peut-être la plus dure du Tour. Si ça reste serré et qu'il y a des écarts à renverser, beaucoup de choses pourront se passer".

Après les 15 premières étapes, les deux premiers du classement général se tiennent en dix petites secondes, alors qu’il n’y aura pas d’autre chrono avant l’arrivée sur les Champs-Élysées dimanche. Des premières conclusions sur le dénouement de ce Tour de France pourront être tirées aux alentours de 17h35 à Combloux, lorsque Jonas Vingegaard franchira la ligne quelques minutes après son meilleur ennemi. Si les deux gloutons arrivent enfin à se départager.