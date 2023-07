Tour de France (16e étape): deux coureurs en retard, deux chutes... gros couac pour la DSM dans le contre-la-montre

Les quatre premiers coureurs de l’équipe DSM-Firmenich à s’élancer dans le contre-la-montre de la 16e étape du Tour de France ont connu un départ perturbé. Deux d'entre eux sont arrivés en retard, les deux autres ont chuté.

Ça ne tourne plus rond chez la DSM-Firmenich. Trois jours après avoir perdu sur chute son leader Romain Bardet, l’équipe américaine a connu un enchaînement étonnant de couacs sur le contre-la-montre de la 16e étape du Tour de France. Dans les quinze premiers coureurs à s’élancer, les quatre coéquipiers du Français se sont manqués: deux d’entre eux sont allés à terre, les deux autres sont arrivés en retard. Quand rien ne va…

Deux chutes de suite dans le même virage

Alexander Edmondson s’est d’abord présenté en retard sur la rampe de départ lunettes en main, avant de monter sur son vélo et de immédiatement prendre le départ. Quelques instants plus tard, son coéquipier australien Sam Welsford a également démarré sa course en retard. Leur coéquipier John Degenkolb s’est ensuite élancé dans la foulée, cette fois-ci dans les temps.

Mais l’Allemand a très rapidement chuté dans les rues de Passy, imité plus tard par Nils Eekhoff… un autre coureur de l’équipe DSM. Dans un début d’étape décidément agité, Alexis Renard est aussi allé à terre dans ce même virage. De son côté, Alexander Kristoff s’est montré trop impatient et a dû laisser sa place sur la rampe à Florian Vermeerch, qui devait partir une minute avant lui. Les passages de Kevin Vermaerke, Matthew Dinham et Christopher Hamilton, autres membres de la DSM-Firmenich, seront donc à scruter de près.