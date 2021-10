Tour de France 2022: Les Hauts-de-France au coeur d'une "première semaine palpitante"

Avec notamment 19 km de pavés dans l'étape qui arrive à Arenberg, haut lieu de Paris-Roubaix.

Les messages sont déjà nombreux pour demander de la pluie sur le Nord de la France le 6 juillet 2022. Ce sera le jour de la 5e étape, cette qui se termine à Arenberg et qui, avec 19 km de pavés, promet d'être un premier juge de paix où les favoris ne vont sans doute pas gagner le Tour, mais pourraient bien le perdre. Un point d'orgue d'une première semaine où le Nord de la France se taille la part du lion, premier enseignement du parcours du Tour de France 2022 dévoilé ce mercredi.

"J'ai hâte de faire les recos (reconnaissances) et voir ce qu'on va pouvoir préparer pour ce Tour. La première impression donne envie", a expliqué Julian Alaphilippe, vainqueur de six étapes du Tour depuis 2018 et maillot jaune à dix-huit reprises."

Les pavés, "ça va pimenter le Tour"

Lui qui n'a jamais couru Paris-Roubaix, a noté la présence de 19 kilomètres de pavés avant l'arrivée de la 5e étape à Arenberg le 6 juillet. "Ca va pimenter le Tour", a souri le champion du monde, très à l'aise sur les pavés du Tour des Flandres l'année passée.

Le Tour se risque de nouveau sur les pavés du nord de la France, pour la première fois depuis 2018. Du coeur de Lille à Arenberg, à l'entrée de la célébrissime Trouée (qui ne sera pas empruntée), le parcours passe par onze secteurs d'une longueur totale de 19,4 kilomètres. A peine moins qu'en 2018 (21,7 km), qui était le plafond contemporain en la matière depuis que le Tour a pris l'habitude d'intégrer cet exercice hautement spectaculaire à son programme: ce sera la 5e fois en 13 éditions.

Le directeur de course Thierry Gouvenou a déniché des tronçons inédits au nord de Cambrai avant de rejoindre des pavés qui font partie de la tradition de Paris-Roubaix (Wandignies-Hamage et surtout Sars-et-Rosières). A la sortie du dernier secteur dit Pont Gibus, en hommage à Gilbert Duclos-Lassalle double vainqueur de "l'Enfer du Nord" en 1992 et 1993, la ligne d'arrivée est distante à peine de 7 kilomètres.

Toutes les étapes nordistes:

Après trois jours au Danemark, les coureurs vont arriver dans le Nord le lundi 4 juillet lors d'une journée de transfert. Il y aura ensuite une première étape française entre Dunkerque et Calais sur 172 km qui pourrait être remportée par les sprinters, avant les 155 km entre Lille Métropole et Arenberg avec les fameux 19 km de pavés.

Le 07 juillet, les coureurs partiront de Binche en Belgique à 5 kilomètres de la frontière pour arriver à Longwy, en Lorraine.