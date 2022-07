Tour de France (15e étape): première victoire pour Philipsen, journée chahutée pour Vingegaard

Jasper Philipsen remporte au sprint la 15e étape du Tour de France dans les rues de Carcassonne, au terme d’une journée qui a secoué la Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard. Malgré une chute, le Danois conserve son maillot jaune.

L’étape de Carcasonne a tenu sa promesse en offrant un sprint massif, le premier dans ce Tour de France depuis l’arrivée à Calais le 5 juillet dernier. Après avoir pris la deuxième place dans le nord, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunink) signe sa première victoire sur la Grande Boucle ce dimanche. Il devance au sprint Wout van Aert et Mads Pedersen, vainqueur à Saint-Étienne deux jours plus tôt.

Thomas repris dans le dernier kilomètre, la France attendra encore pour une victoire d'étape

Le maillot vert avait justement pris l’échappée du jour en compagnie de Nils Politt et Mikkel Honoré. Mais il s’est laissé décrocher et les deux hommes de tête ont laissé leur place à deux Français plus tard, Alexis Gougeard et Benjamin Thomas, qui ont pris les devants au sommet de la dernière ascension du jour. Le coureur Cofidis, gros rouleur, poursuit en solitaire dans le final est n’est repris par la meute qu’à 500 mètres du but. Philipsen s’impose quelques secondes plus tard devant van Aert, encore placé, et Pedersen. Premier Français, Sénéchal prend la 7e place de l’étape.

La journée noire de la Jumbo-Visma

Mais cette 15e étape a surtout été marquée par la malchance qui a frappé la Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard. Après avoir perdu Primoz Roglic, non-partant ce dimanche pour soigner ses blessures consécutives à sa chute lors de la 5e étape, le maillot jaune a vu Steven Kruijswijk quitter la course sur civière, évacué en ambulance après une chute. Quelques instants plus tard, le Danois est allé à terre à son tour, renversé par son propre équipier Tiesj Benoot, ce qui ne lui empêche de rester en tête du Tour devant Pogacar. La journée de repos qui attend le peloton ce lundi avant les Pyrénées fera particulièrement du bien à la formation néerlandaise.