Tour de France (4e étape): Philipsen échappe aux chutes et s'impose encore au sprint

Jasper Philipsen a remporté au sprint ce mardi la quatrième étape du Tour de France entre Dax et Nogaro. Le coureur de l’équipe Alpecin-Deceuninck a devancé Caleb Ewan et Phil Bauhaus et a mis fin à une journée de course sans véritable spectacle.

Après trois jours en Espagne, le Tour de France 2023 a passé sa première journée entière sur les routes françaises. Malheureusement cette quatrième étape entre Dax et Nogaro ne devrait pas rester dans les annales. La faute à un piètre spectacle pendant l’essentiel des 182 kilomètres de cette étape de transition. Sans surprise, un sprinteur s’est imposé à Nogaro.

On retiendra seulement la deuxième victoire d'affilée pour Jasper Philipsen au sprint. Parfaitement emmené par Mathieu van der Poel, le coureur belge s’est imposé devant l'Australien Caleb Ewan et l'Allemand Phil Bauhaus dans un final avec au moins trois chutes. Le Français Bryan Coquard a terminé quatrième devant le vétéran Mark Cavendish.

>> Revivez la quatrième étape du Tour de France 2023

Une brève échappée à 80km de l’arrivée

Pour le reste, on jettera volontiers un voile pudique sur une journée de course où le peloton semblait avoir autre chose à faire qu’animer l’étape. C’est simple, il a fallu attendre d’entrer les 80 derniers kilomètres pour voir une échappée se former.

Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) et Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) ont brièvement tenté leur chance mais n’ont pas réussi à prendre suffisamment d’avance pour distancer définitivement le peloton. Repris à 25 bornes de l’arrivée, les deux Français auront au moins eu le mérite d’animer une journée assez terne.

"Si vous voulez qu'on fasse l'intrview d'après-course maintenant, s'est même permis Benoît Cosnefroy avec le sourire pendant l'échappée. On peut la faire, cela m'évitera la zone presse. Pourquoi on fait cela? Je ne sais pas."

>> Découvrez la radio digitale RMC 100% Tour

Direction les Pyrénées

Sans surprise, Adam Yates a conservé son maillot jaune sans être inquiété ce mardi alors que Jasper Philipsen a chipé le maillot vert à Victor Lafay grâce à son deuxième succès en deux jours sur la Grande Boucle. Après cette journée tranquille ce mardi, Adam Yates devra sûrement un peu plus s'employer mercredi lors de la première étape pyrénéenne entre Pau et Laruns.

Une cinquième étape marquée notamment par l’ascension du Col de Soudet (hors-catégorie) et celle du Col de Marie Blanque (1ère catégorie). L’occasion d’une première grosse explication en montagne pour les favoris du général. Des favoris qui ont pleinement profité de la quatrième étape pour recharger leurs batteries.