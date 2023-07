Tour de France: et pendant ce temps, Pinot envoie un message de soutien... au FC Sochaux

En plein tourbillon médiatique à la veille de ses deux dernières étapes de sa carrière sur le Tour de France, Thibaut Pinot, fan de football et du PSG, a envoyé vendredi un message de soutien envers le FC Sochaux-Montbéliard, dont la survie est menacée.

Un message de sympathie de choix pour les Lionceaux. Quelques instants après avoir terminé la 19e étape du Tour de France, le dernier de sa carrière, Thibaut Pinot réagit à la situation actuelle dans laquelle est plongée le FC Sochaux-Montbéliard. "Sochaux vivra" écrit-il sur Twitter en partageant une image de l’étape du jour, où des inscriptions en soutien du club du Doubs ont été repérées sur la route.

Le coureur de 33 ans n’a jamais caché sa passion pour le PSG mais, né à moins de 50 kilomètres de Sochaux, est visiblement sensible au sort réservé aux Lionceaux. Il avait déjà réagi avec émotion à un message d’un supporter du FCSM dans l’After le 10 juillet dernier.

Sochaux doit trouver 12 millions d'euros d'ici le 28 juillet

Pour rappel, un repreneur et 12 millions d'euros doivent être trouvé d’ici le 28 juillet pour pouvoir saisir le CNOSF et espérer être réintégré à la Ligue 2. Une rétrogradation administrative en National avait été prononcée le 11 juillet dernier, avec un risque de dépôt de bilan et de descente en National 3.

Un projet de reprise est mené par Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur du club, via la communauté d’agglomération du Grand Belfort. Il dispose de "six à sept millions d’euros autour de lui" pour racheter le club au groupe chinois Nenking, également visé par un investisseur américain. De son côté, Thibaut Pinot mettra fin à sa carrière au terme de la saison et dira adieu au Tour de France ce dimanche sur les Champs-Élysées.