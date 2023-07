Aucune victoire, abandon de Jakobsen, mauvaise passe d'Alaphilippe… Lefevere vit son "pire" Tour de France

Le manager de Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere, vit un Tour de France 2023 compliqué. Entre l'abandon de Fabio Jakobsen, Julian Alaphilippe en difficulté pour jouer la gagne et aucun succès depuis le départ de Bilbao, le directeur sportif belge fait grise mine.

Qu’il semble loin cet été 2022 pour Patrick Lefevere. Tout sourire après le Tour de France cette année-là, où son équipe avait signé deux victoires sur la Grande Boucle avec un maillot jaune lors de la 1ère étape, le directeur sportif de Soudal-Quick Step est loin de vivre la meilleure période estivale de sa carrière. Avant l’entame de la dernière semaine du Tour, la formation belge n’a toujours pas gagné et a perdu son sprinteur Fabio Jakobsen, victime d’une lourde chute lors de la 4e étape. Du jamais vu pour Lefevere en 41 éditions.

"Celui-ci c’est le pire. Je le place en lanterne rouge de mes Tours. Quand vous êtes habitués à gagner beaucoup, oui c’est compliqué, avoue-t-il dans les colonnes de Ouest France. On avait choisi une équipe bâtie autour de Jakobsen pour les sprints, et avec Julian (Alaphilippe). Mais vous avez vu ce qu’il s’est passé pour Fabio, avec son crash lors de l’étape de Nogaro. Il ne s’est jamais remis de sa chute."

>> Suivez la 16e étape du Tour de France en direct

"Deux monstres sont au-dessus"

En parallèle, Julian Alaphilippe n’arrive pas à aller chercher la gagne, même s’il multiplie les échappées depuis le départ du Tour. Patrick Lefevere est conscient que le double champion du monde "s’attendait à mieux" cet été et subit la domination de "deux monstres qui sont au-dessus" (Pogacar et Vingegaard).

>> La radio digitale 100% Tour sur RMC

Le directeur sportif a également fait une mise au point sur l’avenir du Français. Régulièrement incisif avec le coureur de 31 ans ces derniers mois, Lefevere rappelle qu’Alaphilippe est "un membre" de la famille Soudal-Quick-Step, malgré ses derniers coups de colère. "Vous êtes tous un peu tarés, non ? J’ai dit il y a deux ans que je n’étais pas content, et ça va me poursuivre toute ma vie ou quoi ? Cela fait deux ans, vous n’avez pas autre chose à demander ? Je pense qu’il va rester avec nous. Il a un contrat jusqu’en 2024."

Et la suite ? S’il venait à quitter Soudal-Quick Step, “Alaf” pourrait trouver rapidement un point de chute. Ouest France rapportait il y a quelques jours que ce dernier aurait été contacté par Jean-René Bernaudeau pour rejoindre TotalEnergies à la fin de son contrat.