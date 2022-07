Tour de France: entre victoires d’étapes et maillots distinctifs, que peuvent espérer les Français?

Après une édition 2021 en demi-teinte, les coureurs français reviennent sur le Tour de France avec plusieurs cartes entre leurs mains. Que ce soit sur le classement général, les victoires d’étapes ou le maillot de meilleur grimpeur, les tricolores peuvent viser de beaux succès sur cette Grande Boucle.

Le bilan français du Tour de France 2021 ne restera pas dans annales. Avec une victoire d’étape et un jour en jaune, les Français n’ont pas particulièrement brillés sur les routes de la Grande Boucle l’an passé. Porté par la victoire de Julian Alaphilippe sur la première étape à Landerneau, les coureurs tricolores n’ont guère plus brillé d’un point de vue du classement général. David Gaudu, malade sur l’étape reine du Ventoux, avait dû se contenter d’une 11e place. Cette année les Français auront à cœur d’effacer le faible bilan de l’an passé. Côté sprint, Bryan Coquard ne sera finalement pas de la partie après un test positif au Covid-19.

Marc Madiot a tranché. Ce sera David Gaudu le seul et unique leader de la Groupama-FDJ sur le Tour de France. Également aligné par la formation française, Thibaut Pinot se concentrera sur le gain des étapes afin de se soulager de la pression qui pèse sur les leaders. Gaudu devra faire face aux éléments pour se hisser sur le podium du Tour. Le vent et les pavés de la première semaine pourraient briser les rêves du Breton. Les deux contre-la-montre de Copenhague et de Rocamadour ne seront également pas à l’avantage du natif de Landivisiau, bien qu’il ait travaillé et montré des nettes améliorations dans cette discipline. Gaudu pourra cependant compter sur un collectif solide autour de lui pour déjouer les différents pièges. "Le Petit Prince" espère accrocher le podium à Paris avec une victoire d’étape en guise de cerise sur le gâteau. Bien parti sur le Giro, Romain Bardet avait dû faire une croix sur le maillot rose après être tombé malade. Il sera sur le Tour sans réelles intentions pour le classement général selon ses dires. Idem pour Guillaume Martin, récent 14e du Giro.

Si Pinot, Bardet et Martin ne font pas du classement général une obsession, ils ont faim d’étapes. La liste des potentiels vainqueurs français d’étapes est longue. Pour les étapes pyrénéennes et alpestres, souvent promises aux échappées, les trois premiers cités seront probablement aux avant-postes, au même titre que Warren Barguil, Victor Lafay et Franck Bonnamour, super-combatif de l’édition 2021. Les tricolores pourront également jouer des coudes sur les étapes vallonnées. Mathieu Burgaudeau, vainqueur de la 6e étape de Paris-Nice, pourra laisser son caractère offensif s’exprimer, à l’instar de Benjamin Thomas ou Benoît Cosnefroy, eux aussi à l’aise sur les montées courtes et raides. L’un de ces nombreux coureurs à l’aise quand la route s’élève pourrait d’ailleurs ramener le maillot à pois de meilleur grimpeur à Paris. La 5e étape qui arrive à Arenberg propose un parcours particulier puisque les coureurs emprunteront des routes pavés, habituellement réservées à Paris-Roubaix. Le récent champion de France et appelé de dernière minute sur le Tour Florian Sénéchal aura une chance unique de briller à quelques kilomètres de chez lui. Egalement local de l’étape, Adrien Petit rêve de ce 6 juillet après sa 6e place sur Paris-Roubaix Le jeune Matis Louvel, 15e de l’Enfer du Nord, essaiera lui aussi de déjouer les plans de Wout van Aert et Mathieu van der Poel sur cette étape.

En l’absence d’Arnaud Démare et de Nacer Bouhanni, Bryan Coquard devait porter haut les couleurs du sprint français. Mais un test positif au Covid-19 de dernière minute prive le natif de Saint-Nazaire d’un sixième Tour de France. Sans le “Coq”, la France se retrouve sans réelle chance sur les sprints massifs. Autre coureur véloce, Christophe Laporte sera entièrement dévoué à Wout van Aert et sa quête du maillot vert. Adrien Petit devrait s’atteler à mettre Alexander Kristoff dans les meilleures dispositions pour les arrivées groupées tandis que Hugo Hofstetter semble un cran en dessous des Fabio Jakobsen, Caleb Ewan et Dylan Groenewegen pour espérer une victoire sur un sprint massif.