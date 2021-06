Tour de France en direct: le peloton renonce à la grève

Pascal Chanteur, représentant des coureurs via le CPA confirme qu’il n’y aura pas de grève des coureurs. L'association des coureurs professionnels vient d'envoyer un communiqué, qui repousse la grève mais appelle à l'ouverture de discussions, notamment sur la règle des trois kilomètres.

Le texte du communiqué:

" Après les chutes lors de la troisième étape du Tour de France, les coureurs se sont interrogés sur les mesures à prendre pour souligner leur mécontentement et le manque d'attention sur les problèmes liés à la sécurité. Bien que leur frustration soit grande face aux incidents prévisibles et évitables.



Les coureurs tiennent à souligner le respect qu’ils expriment envers leur sponsor, leur groupes sportives, les organisateurs et leur institution internationale. Le public est quelque chose de très important à leurs yeux, c’est donc pour cela qu’ils exerceront leur métier de coureurs cyclistes professionnels dès aujourd’hui.



Les coureurs du Tour de France demandent, en contrepartie du respect qu’ils expriment, la même chose pour leur intégrité physique, c’est pour cela qu’ils demandent à l’UCI de mettre en place des discussions avec l’ensemble des parties prenantes pour adapter la règle des trois km lors des courses par étapes.



Avec cette noble proposition, les coureurs entendent montrer leur compréhension envers toutes les parties et s'ouvrir à un dialogue constructif plutôt que de susciter des actions qui pourraient créer des difficultés pour le cyclisme et les fans. Cependant, les coureurs et le CPA seront déterminés à poursuivre les changements qui sont plus que nécessaires. "