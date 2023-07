Tour de France femmes: la Néerlanaise Van Agt évacuée à l'hôpital après une chute inquiétante

Tombée lourdement en descente dans le final de la deuxième étape du Tour de France femmes, la Néerlandaise Eva van Agt (Jumbo-Visma) a été transportée ce lundi à l'hôpital. Secouée par la violence du choc, la coureuse de 26 ans a dû abandonner.

Une deuxième journée chaotique. Le peloton du Tour de France femmes a achevé ce lundi une deuxième étape dangereuse et glissante entre Clermont-Ferrand et Mauriac, remportée par l'Allemande Liane Lippera il devant la maillot jaune Lotte Kopecky. De nombreuses chutes ont marqué la course, sur une route détrempée. L'une d'entre elles a impliqué Eva van Agt à 6 kilomètres de l'arrivée, alors que la Néerlandaise était présente à l'avant, dans une descente.

Eva van Agt tombe dans le final de la 2e étape du Tour de France femmes, le 24 juillet 2023. © capture France 2

Sa directrice sportive la décrit "en état de choc"

Après avoir violemment percuté une barrière de sécurité, la coureuse de 26 ans est restée au sol, avant d'être prise en charge par l'équipe médicale et d'abandonner la course. Selon les informations du média néerlandais NOS, elle a brièvement perdu conscience avant d'être évacuée à l'hôpital en ayant retrouvé ses esprits, comme annoncé par son équipe.

"Nous sommes arrivés assez rapidement avec les médecins, raconte la directrice sportive de la Jumbo-Visma Carmen Small, relayée par TV2. Elle se sent mieux et elle est consciente. Nous vérifierons à l'hôpital que tout va bien. Elle est bien sûr en état de choc. C'est un accident grave. Il faut attendre de voir ce que les médecins vont dire".

Deux autres abandons ce lundi

Recrutée cette saison, Van Agt est une ancienne hockeyeuse sur gazon et disputait son deuxième Tour de France après avoir terminé à la 52e place l'an passé. Coéquipière de Marianne Vos, elle laisse son équipe à six coureuses alors que Fien Delbaere (Isarael Premier Tech) et Amandine Fouquenet (Arkéa) ont été également contraintes à l'abandon ce lundi, au terme d'une journée décidément éprouvante sur le Tour féminin.