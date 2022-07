Tour de France: Gaudu 4e, Bardet grapille une place, Laporte sauve l'honneur... le bilan des Français

À la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, il est temps de dresser le bilan des Français. Au classement général, David Gaudu termine 4e, alors que Romain Bardet a gagné une place dans le top 10. De son côté, Christophe Laporte a apporté la seule victoire tricolore sur cette édition 2022, malgré de nombreuses tentatives de Thibaut Pinot.

Après trois semaines intenses depuis le départ de Copenhague, le Tour de France 2022 va définitivement baisser le rideau ce dimanche, lors de la 21e étape qui arrivera sur les Champs-Élysées. Les fortunes ont été diverses pour le clan français, notamment pour la Groupama-FDJ. La formation de Marc Madiot peut avoir le sourire, puisque David Gaudu termine 4e de la Grande Boucle, à près de 14 minutes de Jonas Vingegaard. Le Breton a su faire preuve de caractère dans les étapes de haute montagne pour perdre le moins de temps possible sur les principaux favoris et distancer des coureurs tels que Nairo Quintana, Adam Yates ou Aleksandr Vlasov.

"Il est temps que le Tour se termine car j'étais fatigué, a-t-il avoué sur RMC à l'arrivée du ontre-la-montre à Rocamadour. Je suis assez fier de finir 4e du Tour de France. On peut enfin souffler, se dire que demain c'est les Champs. Ce sera du plaisir. On va pouvoir en profiter ce soir. La pression en début de Tour ? On a réussi à être régulier, à éviter les pépins, les chutes... On est très heureux de ces performances."

Nouveau top 10 pour Bardet, Pinot frustré

En revanche, Thibaut Pinot était nettement moins enjoué à l'arrivée de la 20e étape, après sa 52e place sur le chrono. "Pfff, ce n'était pas top, vraiment un chrono pas génial. Après, je n'étais pas trop dedans. Je suis content que le Tour se finisse. Il n'y a pas de surprise: sur un chrono comme ça, un gros chrono de spécialistes, il faut avoir des watts et quand tu ne les as pas, c'est compliqué." À la recherche d'une victoire d'étape sur ce Tour de France, le Franc-Comptois a beaucoup tenté, débarrassé du statut de leader de sa formation, mais il a échoué, à l'image de la montée vers Hautacam, lors de la 18e étape.

Derrière Gaudu, Romain Bardet permet à la France de compter un deuxième coureur dans le top 10 du classement général puisqu'il finit la Grande Boucle à la 7e place pour 10 secondes devant Louis Meintjes. Un 6e top 10 en neuf participations pour l'ancien coureur d'AG2R, qui ne visait pas forcément le classement général à domicile après son abandon lors du Giro.

Laporte sauve l'honneur

Il aura fallu attendre la 19e étape et l'arrivée à Cahors pour voir un Français lever les bras, en la personne de Christophe Laporte. Coéquipier modèle pour Wout Van Aert et Jonas Vingegaard, le Tricolore a réussi un coup magistral dans les derniers hectomètres pour s'offrir une première victoire sur la Grande Boucle. Vainqueur de la première étape de Paris-Nice, deuxième de Gand-Wevelgem, neuvième sur le Tour des Flandres, il s’est imposé comme une pièce maîtresse de sa nouvelle formation. "J'ai vraiment du mal à réaliser, je suis super heureux, l'équipe m'a fait confiance, Wout (van Aert) m'a dit : 'C'est pour toi aujourd'hui'. La dernière fois qu’il m’avait dit ça c’était à Paris-Nice, donc voilà ça me porte chance", avait-t-il réagi au micro de RMC.

C'est également un soulagement pour le clan français, qui craignait de repartir sur un terrible zéro pointé. Deux fois seulement dans toute l'histoire du Tour, en 1926 et 1999, la France a fini la Grande Boucle sans aucune victoire.