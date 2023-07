Tour de France: "Gaudu est au moins aussi fort physiquement que l'année dernière" selon son entraîneur

Dixième du classement général avant la 15e étape à plus de huit minutes du podium, David Gaudu semble davantage en difficulté. Son entraîneur David Han tente d'expliquer pourquoi le coureur de la Groupama-FDJ est moins à l'aise cette année sur le Tour de France 2023.

Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour David Gaudu. 4e du Tour de France lors de l'édition 2022, le leader de la Groupama-FDJ vit une Grande Boucle compliquée depuis le départ de Bilbao, le 1er juillet dernier. Entre coup de chaud dans le Massif Central, une mine résignée vendredi après une journée marquée par la canicule et une nouvelle panne de jambes samedi pour la première étape alpestre, le Tricolore a sans doute dit adieu à ses rêves de podium sur les Champs-Élysées dimanche prochain.

Avant le départ de la 15e étape depuis Les Gets dimanche, le coureur de 26 ans pointe à la 10e place du classement général, à 12'56 du maillot jaune, et à plus de huit minutes de Carlos Rodriguez, troisième de cette édition. Mais pourquoi Gaudu est-il autant en difficulté cette année ? Son entraîneur a tenté d'apporter les premiers éléments de réponse.

"La tête prend aussi le dessus"

"On fera le bilan à la fin du Tour pour analyser tout ça tranquillement. Mais sur les données, il est au moins aussi fort physiquement que l'année dernière, assume David Han. La concurrence est peut-être un cran au-dessus, le niveau est peut-être supérieur à l'année dernière, avec une façon de courir différente. On voit des choses qu'on n'a pas vu l'an dernier, avec le 16e à 13 minutes. Ça roule forcément beaucoup plus vite. Sur ce Tour-là, un David à 100% et aussi fort que l'année dernière, il est à sa place. Il y a eu trois ou quatre étapes révélatrices."

Fort de sa 4e place l'an dernier sur le Tour et de la 2e sur Paris-Nice, David Gaudu "s'attendait à autre chose" pour ces trois semaines de course. "Sur le Tour, on se rend compte qu'au niveau de la préparation, on est dans le vrai physiquement. Il s'attendait à jouer plus près du podium. La tête prend aussi le dessus. Quand on vient avec des ambitions, une journée comme hier (samedi) où on prend une leçon de vélo par Jumbo et le reste, c'est dur à accepter. Mais il n'y a pas que le physique non plus."

Ce dimanche, pour la deuxième étape alpestre entre Les Gets et Saint-Gervais, représentera une nouvelle opportunité pour le coureur de la Groupama-FDJ. Avec au menu 179 kilomètres et cinq ascensions répertoriées, dont trois de première catégorie, jusqu'à l'arrivée au sommet à Saint-Gervais, au pied du Mont-Blanc. Idéal pour se relancer ?