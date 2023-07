Tour de France: la grosse colère d'un ancien coureur après l'épisode des motos dans la montée du col de Joux-Plane

Au lendemain d'une 14e étape explosive dans les Alpes, marquée par l'incident avec les motos dans le col de Joux-Plane, Adam Hansen, ancien coureur cycliste professionnels, a critiqué le positionnement des véhicules et espère que cet épisode va pousser l'organisation à opérer des changements.

Le Tour de France aurait-il pu basculer dans la montée du col de Joux-Plane, lors de la 14e étape ce samedi, entre Annemasse et Morzine ? En tête de la course, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar se sont livré une lutte sans merci dans la dernière difficulté de la journée pour tenter de faire plier son adversaire. À ce jeu-là, le Slovène a tenté d'asséner un dernier coup au maillot jaune à 700 mètres du sommet. C'était sans compter sur les deux motos présentes devant la tête de course, obligeant le coureur d'UAE Emirates à couper son effort.

Ancien coureur cycliste, retraité depuis 2020, Adam Hansen n'a rien manqué du spectacle. L'Australien, désormais président du CPA (Cyclistes Professionnels Associés), a dénoncé les agissements des véhicules dans la montée du col répertorié hors-catégorie.

>> Suivez la 15e étape du Tour de France en direct

"Chaque coureur doit être traité de manière égale"

"Les motos ont toujours influencé la course, et aujourd'hui, elles ont volé des secondes, a-t-il écrit sur Twitter, avant de développer. Quand Pogacar était devant, il y a l'avantage des motos. Ce n'est pas sa faute, c'est la faute des motos. Peu de gens connaissent cet avantage. Mais quand une moto bloque clairement un coureur et change le résultat. C'est alors qu'on le voit vraiment. C'est un bon exemple pour faire un changement. Comme je l'ai dit, malheureusement nous avons besoin d'un exemple pour faire un changement [...] Chaque coureur doit être traité de manière égale."

Après cet incident, les commissaires de course n'ont pas tardé à infliger une sanction. Pour "infraction aux dispositions réglementaires ou aux directives concernant la circulation des véhicules dans la course (non respect du cahier des charges presse avant le sprint bonus du col de Joux Plane)", deux motos sont sanctionnées: une moto radio-TV et une moto photographe. Elles sont exclues pour la 15e étape.