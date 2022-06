Tour de France: vent, pavés, montagne... les étapes à ne pas manquer

Ce vendredi, le 109e Tour de France s’élancera de Copenhague pour trois semaines de course à travers le Danemark, la Belgique, la Suisse et la France. Entre Copenhague et les Champs-Elysées, les coureurs devront avaler 3 328 km divisés en 21 étapes, dont certaines à ne pas manquer.

Qui de Tadej Pogačar, Primož Roglič, Daniel Martinez, Geraint Thomas ou Aleksandr Vlasov remportera le Tour de France ? Une question à laquelle il sera uniquement possible de répondre le 23 juillet, au soir du contre-la-montre de Rocamadour qui devrait sceller le sort de cette 109e édition du Tour de France. Avant l’ultime effort solitaire sur les routes lotoises, il y aura 19 étapes pour croiser le fer entre cadors. Parmi toutes ces étapes, certaines seront à haut risque pour les coureurs, que ce soit à cause du vent, des pavés ou simplement du relief.

1ère étape: Copenhague (CLM) (13km)

Pour la première fois de son histoire, le Tour de France s’élancera du Danemark avec un contre-la-montre de 13 kilomètres dans les rues de Copenhague. Avec ce chrono inaugural, les organisateurs du Tour renouent avec une tradition laissée de côté depuis l’édition 2017 et le départ de Dusseldorf. Cette année là, Geraint Thomas était devenu le premier maillot jaune du Tour, en devancant Stefan Küng, aujourd'hui pensionnaire de la Groupama-FDJ. Ce premier test dans la capitale danoise permettra de faire un premier point sur les favoris, lesquels ne sont pas tous spécialistes de la discipline chronométrée.

La deuxième étape du Tour de France entre Roskilde et Nyborg. © ASO / Tour de France

Dès la deuxième étape, les coureurs seront mis à l’épreuve. Si le profil de la course n’a rien de détonant, c’est dans les derniers kilomètres que les choses se corsent. A l’approche de Nyborg, les coureurs emprunteront le pont du Grand Belt, un ouvrage long de 18 kilomètres survolant la Mer du Nord. Si le spectacle télévisuel sera au rendez-vous, le spectacle sportif devrait l’être aussi. Le pont étant exposé au vent, des bordures pourraient piéger certains prétendants inattentifs et mal placés dans le peloton. En 2020, Tadej Pogačar avait perdu 1’20 après un coup de bordure mal négocié par le Slovène à Lavaur. Si un sprint est attendu à Nyborg, il pourrait se régler en petit comité.

Etape 5: Lille - Wallers-Arenberg (155km)

La cinquième étape ente Lille et Arenberg à des allures de Paris-Roubaix. © ASO / Tour de France

Au même titre que le vent, les pavés ont de quoi effrayer ceux ayant des rêves de maillot jaune à Paris. Rarement dégourdis sur les pavés du nord, les grimpeurs devront compter sur leurs équipiers pour passer cette journée sans encombres. Ils devront également prier pour ne pas connaître la crevaison et la chute sur certains secteurs pavés habituellement placés sur Paris-Roubaix. En 2010, l’étape arrivant à Arenberg avait mis hors-course Frank Schleck et relégué certains prétendants au maillot jaune dans les pronfondeurs du classement. 4e du Tour des Flandres pour sa première participation, Tadej Pogacar s’est déjà montré à son aise sur les pavés, alors que certains sont dans l’inconnu à l’image de David Gaudu, Guillaume Martin ou Aleksandr Vlasov.

Etape 7: Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles (176km)

la septième étape devrait être le théâtre le première explication entre favoris. © ASO / Tour de France

C’est le premier rendez-vous en montagne de ce Tour de France. La Planche des Belles Filles est depuis 2012 un rendez-vous fréquent du Tour qui ne déçoit rarement. Subtilité par rapport à 2012, 2017 et 2020, c’est la Super Planche des Belles Filles qui est au programme, une montée rallongée d’un kilomètre avec une route non goudronnée à 24%. Un véritable test pour les favoris qui vont probablement se découvrir sur cette rampe. En 2019, Julian Alaphilippe avait perdu son maillot jaune sur cette Super Planche des Belles Filles au profit de Gulio Ciccone, avant de finalement retrouver son bien quelques jours plus tard.

La onzième étape entre Albertville et le col de Granon. © ASO / Tour de France

Les cols mythiques des Alpes seront au rendez-vous en ce 13 juillet. Les coureurs toujours en course s’élanceront depuis Albertville, théâtre des Jeux Olympiques d’hiver de 1992 avant que la première difficulté ne se dresse sous leurs roues. Les bien nommés Lacets de Montvernier, escaladés pour la première fois en 2015, raviront les amateurs de belles images avec ses routes ondulantes à travers les arbres. Après les belles images, la course reprendra ses droits. Les coureurs enchaîneront le Col du Télégraphe, le mythique col du Galibier (17km à 6,8%) puis plongeront dans la descente avant de se mesurer au col de Granon (11km à 9%) où sera jugée l’arrivée. Tadej Pogačar ne s’y trompe pas et a déjà posé ses roues sur cette arrivée inédite en guise de repérage. A voir si le Slovène pourra mettre définitivement ses concurrents hors-course sur cette étape dantesque.

Etape 12: Briançon - L'Alpe d'Huez (166km)

L'Alpe d'Huez sera au programme en ce 14 juillet. © ASO / Tour de France

En ce 14 juillet, c’est un feu d’artifice qui attend le peloton pour cette nouvelle étape alpestre. Les coureurs auront probablement une sensation de déjà vu quand ils passeront au sommet du Col du Galibier, grimpé la veille. Ensuite l’interminable col de la Croix de Fer et ses 30km à 5% sera au programme avant l’arrivée située au sommet de l’Alpe d’Huez. Des retrouvailles attendues avec l’un des cols les plus mythiques du Tour de France après quatre ans sans arpenter ses 21 lacets. Lors de ce dernier passage, c’est le Gallois Geraint Thomas qui s’était imposé, consolidant son avance au classement général. A voir si le scénario se répétera pour le rouleur d'Ineos.

Etape 18: Lourdes - Hautacam (143km)

La 18e étape sera la dernière occasion pour les grimpeurs de faire la différence. © ASO / Tour de France

Tout comme sur L’Alpe d’Huez, Thierry Gouvenou et ses équipes reviennent en terrain connu pour cette étape pyrénéenne, la dernière de ce Tour de France. Non empruntée depuis 2014, la montée vers Hautacam (13 km à 7,8%) sera de nouveau au programme. Mais avant de se mesurer à ce col, les coureurs toujours en course auront à faire avec le col de l’Aubisque (17km à 7%) et un petit nouveau: le col des Spandelles (10km à 8%), escaladé pour la première fois de l’histoire de la Grande Boucle. En 2014, Vincenzo Nibali avait écrasé la concurrence et relégué Thibaut Pinot et Jean-Christophe Péraud à plus de 7’ au général après l'étape de Hautacam.

Etape 21: Paris La Défense - Paris (Champs-Élysées) (112km)

La dernière étape de ce Tour de France aura comme à son habitudes des allures de promenade estivale dans les rues parisiennes. © ASO / Tour de France

Après le Château de Versailles en 2013 et Disneyland en 1997, c’est un autre lieu de la vie culturelle francilienne qui accueillera le départ de la dernière étape avec Paris La Défense Arena. Les courageux toujours sur la route du Tour feront un passage par les Yvelines avant de rejoindre la capitale. Après les traditionnels huit tours de circuit sur les Champs-Elysées, les sprinteurs feront parler leur puissance pour la dernière fois sous le regard de l’Arc de Triomphe.

Que ce soit Tadej Pogacar pour la troisième fois d’affilé, Geraint Thomas pour la deuxième fois ou alors Vlasov et consorts pour une grande première, les Champs-Elysée couronneront un coureur ayant su déjouer les pièges de la première semaine, le relief impitoyable des Alpes et des Pyrénées et les différents contre-la-montre de ce 109e Tour de France qui s’élance ce vendredi.