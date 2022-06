Tour de France: Gaudu ou Pinot, la question du leader n'est pas encore tranchée la Groupama-FDJ

Récent 17e du Critérium du Dauphiné, David Gaudu devrait partager le haut de l’affiche avec Thibaut Pinot dans les rangs de la Groupama-FDJ sur le prochain Tour de France (1er - 24 juillet). Entre la fraîcheur de Gaudu, inexpérimenté dans le rôle de leader sur trois semaines, et Pinot, à la condition encore incertaine, rien n’est décidé dans l'écurie de Marc Madiot.

"Il y a des jours où ça ne veut pas, le corps dit non. J’ai essayé de m’accrocher mais j’ai vu que ça ne le faisait pas." A la fin du Critérium du Dauphiné, David Gaudu avait de quoi être déçu. 17e du classement général final à 9 minutes d’un Primoz Roglic impérial, le Breton s’est écroulé sur la dernière étape menant au sommet du Plateau de Solaison. S’il reconnaît volontiers qu’il "n’était pas le coureur le plus impérial" sur cette semaine alpestre, le grimpeur de 25 ans repart cependant avec une victoire d’étape. De quoi nuancer le bilan à deux semaines du départ du Tour de France 2022 à Copenhague (1er - 24 juillet).

Aligné aux côtés de Thibaut Pinot, David Gaudu avoue ignorer qui de lui ou du Franc-Comtois sera le leader sur la Grande Boucle pour la Groupama-FDJ, entièrement dédiée aux deux grimpeurs français. "Marc a envie que Thibaut termine son Tour de Suisse tranquillement dans son coin, qu’on en rediscute après et qu’on voit ce qu’il sera le mieux pour l’équipe. Pour le moment on a toujours les mêmes informations que vous", balaie le double vainqueur d’étape sur la Vuelta pour le podcast de RMC Sport Grand Plateau.

Actuellement sur le Tour de Suisse, Thibaut Pinot est en quête de repères et de confiance. Bien que le troisième du Tour de France 2014 aît lâché une minute dès la première étape, il est surtout en Suisse pour mesurer sa forme plus que pour jouer les premiers rôles au classement général. Le coureur de 32 ans avait déjà retrouvé de la confiance en remportant une étape sur le Tour des Alpes en avril dernier dans des conditions dantesques.

Si pour l’heure le choix du leader n’est pas fait, David Gaudu ne craint pas une cohabitation avec Pinot, avec qui il n’a couru qu’une seule fois cette saison. "Avec Thibaut, on a une relation très amicale. Que ce soit sur ou en dehors du vélo, c’est un ami, affirme le natif de Landivisiau. C’est un des points forts de l’équipe, qu’il n’y ait pas eu de compétition entre nous."

Pour la première fois depuis 2017 et le Grand Départ à Düsseldorf, le Tour de France va débuter par un contre-la-montre 13 km dans les rues de Copenhague. "Le premier chrono va être important, il faudra être dans le match", prévient Gaudu. Trois semaines plus tard, un nouveau chrono long de 40 kilomètres attendra Gaudu et Pinot à Rocamadour. Le profil vallonné de celui-ci pourrait avantager le troisième de Liège-Bastogne-Liège 2021, qui ne semble pas préoccuper par l’ultime effort solitaire. Pour lui les jeux seront fait avant. "Un chrono de troisième semaine est totalement différent d’un chrono de première semaine. L’état de fraîcheur entre en compte. Il y a souvent des écarts. 75% du temps, même s’il est long, le chrono ne change pas grand-chose au classement général." Mis à part le contre-la-montre inaugural, la deuxième étape entre Roskilde et Nyborg, empruntant la liaison du Grand Belt (18 km au-dessus la Mer baltique) et exposée au vent, sera un autre piège à déjouer pour Gaudu et ses coéquipiers. Au même titre que l'étape des pavés entre Lille et Arenberg.

En attendant le départ de la messe de juillet, David Gaudu part en stage à Tignes avant les championnats de France à Cholet. Sur la Grande Boucle, le “Petit Prince” rêve d’une victoire d’étape et d’un podium sur les Champs-Elysées. Reste à savoir qui de Gaudu ou Pinot aura l’occasion de monter la boîte au soir du 24 juillet.