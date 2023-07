Tour de France: "Il peut y avoir des surprises", Gaudu toujours très ambitieux pour les deux dernières semaines

Après avoir clamé ses objectifs de podium du général, David Gaudu a vécu une première partie de Tour de France délicate et pointe à plus de trois minutes de la troisième place. Mais le grimpeur français de la Groupama-FDJ a promis ce lundi qu’il allait se montrer plus offensif.

Son visage profondément marqué dans les derniers hectomètres de l’impitoyable Puy-de-Dôme est sans doute le meilleur résumé de son début de Tour de France. Dimanche, David Gaudu a terminé à près de deux minutes de Tadej Pogacar lors de la 9e étape, éloignant encore un peu plus le Breton de la Groupama-FDJ du podium à Paris, son objectif annoncé.

Après moins de 10 jours de course, l’addition est déjà salée pour Gaudu. 8e du classement général, il pointe à 6’01" de Jonas Vingegaard, le maillot jaune, et surtout 3’21" de Jai Hindley, troisième derrière le Danois et Pogacar.

"On s’est fixé un objectif qui était très très haut, a concédé Gaudu ce lundi en conférence de presse lors de la journée de repos. Je pense qu’on ne pouvait pas arriver sur le Tour et se dire ‘on va faire le même résultat que l’an passé’. Dans tous les cas, on avait envie de progresser. Ça passait forcément par l’annonce de l’objectif d’un podium et d’essayer d’être le plus haut possible dans le classement."

"On sera sûrement plus offensif"

Malgré tout, le quatrième de l’édition 2022 reste très ambitieux: "On a fait qu’une semaine de Tour. J’ai perdu du temps par ci, par-là. Mais quand on part jouer un classement général sur le Tour de France, c’est quelque chose qui se respecte aussi. On va continuer à jouer le classement général et dans tous les cas il y peut y avoir des surprises au jour le jour, a poursuivi Gaudu. On ne va rien lâcher. En termes de stratégie d’équipe, on sera sûrement plus offensif à partir de cette deuxième semaine."

Pour retrouver la haute-montagne et tester ses jambes, Gaudu devra attendre ce vendredi 14 juillet avec la 13e étape, dont l’arrivée sera jugée au sommet du Grand Colombier (hors catégorie).

Ce mardi, au lendemain de cette journée de repos à Clermont-Ferrand, le peloton s’élancera de Vulcania pour rejoindre Issoire. Une 10e étape à travers le Massif Central qui devrait sourire aux baroudeurs, avec cinq côtes (quatre de 3e catégorie, une de 2e catégorie) répertoriées au classement de la montagne.