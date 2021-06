Tour de France: l'émotion d'Alaphilippe, en jaune après sa "victoire spéciale"

Très attendu, Julian Alaphilippe a gagné ce samedi après-midi la première étape et endossé le maillot jaune du Tour de France, sur les hauteurs de Landerneau. Un message fort envoyé à la concurrence.

Avoir tous les regards braqués sur soi, la pancarte sur le dos, et réussir malgré tout à aller chercher la victoire et le maillot jaune du Tour de France en prime. C’est ce qui s’appelle être attendu et répondre présent. Avec autorité. Considéré comme l’un des grands favoris du jour ce samedi au départ de Brest, au même titre que le Belge Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) a assumé son statut avec brio en s’imposant sur les hauteurs de Landerneau, dans le Finistère.

Dents serrées, le champion du monde de 29 ans s’est envolé à deux kilomètres de l’arrivée dans la côte de la Fosse-aux-Loups et personne n’a réussi à le suivre ni à le rejoindre. Il l’a emporté avec huit secondes d’avance sur un groupe de costauds, Michael Matthews prenant la deuxième place devant Primoz Roglic.

"Mon Tour est déjà réussi"

"J'avais à cœur de réussir mais de là à vraiment le faire..., a-t-il réagi à l’arrivée au micro de France TV. Toute la journée mes équipiers ont cru en moi et m’ont protégé. J'ai été pris dans une chute et on est rentré en restant calme. Il fallait conclure le travail dans la dernière ascension, on avait à cœur de durcir d’entrée pour éliminer les sprinteurs. J’ai donné le maximum sans me poser de questions. Quand je suis parti j'ai voulu jauger mes adversaires et quand j’ai vu qu’il y avait un petit écart et tout le monde était à bloc, j'ai continué. J’ai vu qu’ils n’arrivaient pas à combler l’écart. Je suis trop content sérieux. A chaque fois, c’est une émotion qu’on ne peut pas décrire."

Cette victoire, sa sixième sur la Grande Boucle depuis sa première participation en 2016, il a tenu à la dédier à son fils Nino, né le 14 juin. "C'est un bonheur pour moi de gagner et de donner des émotions à ma famille. Je sais qu'ils me suivent. Ils me manquent beaucoup, je suis content de donner le maximum. C'est vraiment une victoire spéciale pour moi."

Est-il parti pour refaire le coup de 2019 quand il avait passé quatorze jours en jaune ? Peut-il avoir des ambitions au classement général ? S'il a répété ces derniers jours qu'il ne se voyait toujours pas comme un candidat sérieux à une victoire finale, Alaphilippe a les armes pour garder ce maillot plusieurs jours. "Au moment du briefing j'avais dit que j'allais tout donner dans ce final. Il fallait durcir et faire mal aux autres sprinteurs au pied de la montée. Je savais qu'en montant à bloc on pouvait faire mal. J'ai donné le maximum et j'ai pris quelques mètres d'avance et après je n'ai pas lâché. Merci au public, c'est incroyable. Merci du fond du coeur à tous. On peut dire que mon Tour est déjà réussi", a-t-il ajouté sur France TV. Dimanche, la deuxième étape se terminera aussi en montée, à Mûr-de-Bretagne, au bout de 183,5 kilomètres.