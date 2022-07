Tour de France: l'UCI annonce deux cas à examiner après les tests Covid

L'Union cycliste internationale a annoncé que deux coureurs du peloton vont de nouveau être examinés après une nouvelle série de tests Covid. Ils passeront un examen biologique approfondi pour déterminer s'ils peuvent poursuivre la Grande Boucle.

Le Covid est toujours au coeur de l'actualité du peloton du Tour de France. Ce lundi, l'Union Cycliste Internationale a publié les résultats des tests réalisés dimanche soir, à la veille du jour de repos. "Tous les tests se sont révélés négatifs, à l'exception de deux coureurs pour lesquels un examen biologique complémentaire est requis. Les deux coureurs concernés ne figurent pas dans le top 20 du classement général de l'épreuve, explique l'UCI dans un communiqué. Alors que ces coureurs sont totalement asymptomatiques, des mesures de sécurité (isolement des deux coureurs) ont été mises en place pour protéger les autres participants."

Décision définitive mardi

Si les noms des coureurs concernés ne sont pas révélés, l'institution précise qu'une décision définitive concernant leur participation sera prise mardi avant le départ de la 16e étape, qui relie Carcassonne à Foix. Alors que le Covid a déjà été la cause de nombreux abandons sur le Tour, notamment Warren Barguil et deux coéquipiers de Tadej Pogacar, l'organisateur de la Grande Boucle a mis en place un nouveau protocole pour limiter le risque d'un cluster dans le peloton.

"Afin de lutter de la manière la plus efficace contre la propagation du Covid-19, l'organisateur (ASO) du Tour de France a annoncé le 12 juillet que l'accès aux paddocks des équipes n'est autorisé qu'aux représentants de l'UCI, au personnel des équipes et au personnel au sein du organisation de course, rappelle l'Union Cycliste Internationale dans le communiqué. L'UCI rappelle à tous les participants que les règles mises en place depuis deux ans dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de chacun continuent de s'appliquer. Il s'agit notamment de l'obligation de porter un masque, de maintenir une distance physique suffisante et de se désinfecter fréquemment les mains."