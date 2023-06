Tour de France: la Bahrain Victorious n'attribue pas de dossard 61 en hommage à Gino Mäder

En marge de la présentation des équipes du Tour de France ce jeudi à Bilbao, la Bahrain Victorious a dévolé ses numéros de dossards, de 62 à 69. Le 61 ne sera donc pas porté, en hommage à son coureur Gino Mäder, décédé il y a quelques semaines sur le Tour de Suisse.

Contrairement à ce qui se fait habituellement, avec des dossards qui se terminent de 1 à 8 depuis la fin des équipes de neuf coureurs en 2018, ils seront donc numérotés de 62 (pour le leader Mikel Landa) à 69. Une minute de silence a été respectée jeudi sur le podium à Bilbao après la disparition du coureur suisse, décédé à 26 ans sur la 5e étape de son tour national après une chute à grande vitesse dans la descente du col de l'Albula.

Landa veut "essayer de courir pour lui et de l'honorer"

"Cette année, l'équipe et nous tous avons été touchés par la perte de notre ami et coéquipier, Gino, témoigne Landa dans des propos relayés par le site de son équipe. Nous devons prendre cela comme une motivation supplémentaire, être à notre meilleur niveau chaque jour et essayer de courir pour lui et de l'honorer".

Thibaut Pinot avait également confié sa peine la semaine dernière. "Je l'ai appris pendant un entraînement à La Clusaz, témoignait-il. C'était très compliqué de terminer, j'étais abasourdi. Gino était un coureur qui, comme moi, aimait trainer à l'arrière du peloton et on se retrouvait souvent à parler. Je l'aimais beaucoup. Je m'étais échappé avec lui sur la dernière étape de la Vuelta. On était tous les deux ensemble. C'est dramatique."