Tour de France: Barguil en jaune, Gaudu sur le podium… les pronostics (un peu fous) de RMC Sport

Avant le départ du Tour de France ce samedi, la rédaction de RMC Sport se lance dans un concours de pronostics plus ou moins improbables. Warren Barguil maillot jaune, Thibaut Pinot devant David Gaudu au général… Vous trouvez ça insensé ? Certaines personnes y croient. Et se mouillent.

"Mais si, je l’avais annoncé dès le début!" Oui, vous aussi vous avez déjà croisé ce ou cette collègue débarquant fièrement le lundi matin à la machine à café après un résultat improbable lors d'une grande compétition sportive, et ce même si personne n'a souvenir de la prédiction en question. D'où l'intérêt de noter tous ces pronostics par écrit. Pour féliciter les vrais génies et dénoncer les charlatans. Avant le départ du Tour de France (1er juillet-23 juillet), la rédaction de RMC Sport se mouille, et donne ses paris. Promis, on fait le point dans trois semaines sur les Champs.

Jérôme Coppel, consultant

Son podium final :

1) Tadej Pogacar

2) Jonas Vingegaard

3) Jai Hindley

Maillot à pois : Giulio Ciccone

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Maillot vert : Mads Pedersen

La première victoire d’étape française : Julian Alaphilippe à Bilbao (1e étape)

Son pari un peu fou : Warren Barguil endosse le maillot jaune au soir de la 5e étape à Laruns.

Jérôme Pineau, consultant

Son podium final :

1) Tadej Pogacar

2) Jonas Vingegaard

3) Jai Hindley

Maillot à pois : Julian Alaphilippe

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Maillot vert : Biniam Girmay

La première victoire d’étape française : Julian Alaphilippe à Bilbao (1e étape)

Son pari un peu fou : Wout van Aert quitte le Tour après une semaine avec le maillot vert sur les épaules car sa femme accouche.

Christophe Cessieux, présentateur

Son podium final :

1) Tadej Pogacar

2) Jonas Vingegaard

3) Egan Bernal

Maillot à pois : Thibaut Pinot

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Maillot vert : Jasper Philipsen

La première victoire d’étape française : Julian Alaphilippe à Bilbao (1e étape)

Son pari un peu fou : Wout van Aert abandonne au cours des trois semaines pour cause de paternité.

Pierre-Yves Leroux, reporter

Son podium final :

1) Tadej Pogacar

2) Jonas Vingegaard

3) David Gaudu

Maillot à pois : Tadej Pogacar

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Maillot vert : Jasper Philipsen

La première victoire d’étape française : Warren Barguil à Bilbao (1e étape)

Son pari un peu fou : David Gaudu remporte ce Tour de France.

Arnaud Souque, reporter sur la moto

Son podium final :

1) Tadej Pogacar

2) Jonas Vingegaard

3) Mattias Skjelmose

Maillot à pois : Giulio Ciccone

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Maillot vert : Mathieu van der Poel

La première victoire d’étape française : Christophe Laporte à Limoges (8e étape) ou Issoire (10e étape)

Son pari un peu fou : Egan Bernal gagne une étape.

Valentin Jamin, reporter

Son podium final :

1) Jonas Vingegaard

2) Tadej Pogacar

3) Adam Yates

Maillot à pois : Thibaut Pinot

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Maillot vert : Wout van Aert

La première victoire d’étape française : Julian Alaphilippe à San Sebastian (2e étape)

Son pari un peu fou : Guillaume Martin termine dans le top 5 du général.

Kevin Morand, reporter

Son podium final :

1) Jonas Vingegaard

2) Tadej Pogacar

3) David Gaudu

Maillot à pois : Warren Barguil

Maillot blanc : Tadej Pogacar (ou Carlos Rodriguez)

Maillot vert : Caleb Ewan

La première victoire d’étape française : Julian Alaphilippe à San Sebastian (2e étape)

Son pari un peu fou : Thibaut Pinot ne termine pas ce Tour de France.

Rodolphe Ryo, reporter

Son podium final :

1) Tadej Pogacar

2) Jonas Vingegaard

3) Mikel Landa

Maillot à pois : Tadej Pogacar

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Maillot vert : Jasper Philipsen

La première victoire d’étape française : Christophe Laporte à Limoges (8e étape)

Son pari un peu fou : Thomas Pidcock remporte trois étapes.

Pierre Ammiche, producteur

Son podium final :

1) Tadej Pogacar

2) Jonas Vingegaard

3) Richard Carapaz

Maillot à pois : Thibaut Pinot

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Maillot vert : Dylan Groenewegen

La première victoire d’étape française : Christophe Laporte

Son pari un peu fou : Valentin Madouas sera le coureur français le mieux classé à Paris. Bonus : Biniam Girmay va devenir le premier coureur érythréen à gagner une étape du Tour de France.

Romain Asselin, journaliste radio digitale RMC

Son podium final :

1) Tadej Pogacar

2) Jonas Vingegaard

3) Carlos Rodriguez

Maillot à pois : Giulio Ciccone

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Maillot vert : Mads Pedersen

La première victoire d’étape française : Victor Lafay à Laruns (5e étape)

Son pari un peu fou : Alex Aranburu sera le premier maillot jaune de ce Tour de France.

François Pinet, journaliste radio digitale RMC

Son podium final :

1) Jonas Vingegaard

2) Tadej Pogacar

3) Richard Carapaz

Maillot à pois : Tadej Pogacar

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Maillot vert : Jasper Philipsen

La première victoire d’étape française : Julian Alaphilippe à Limoges (8e étape)

Son pari un peu fou : Il y aura trois Français dans le top 10 du général final avec David Gaudu, Guillaume Martin et Romain Bardet.

Simon Dutin, journaliste radio digitale RMC

Son podium final :

1) Tadej Pogacar

2) Jonas Vingegaard

3) Matteo Jorgenson

Maillot à pois : Tadej Pogacar

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Maillot vert : Christophe Laporte

La première victoire d’étape française : Christophe Laporte à Bilbao (1e étape) ou San Sebastian (2e étape)

Son pari un peu fou : Thibaut Pinot termine dans le top 10 du général et devant David Gaudu.

Yohan Bredow, journaliste radio digitale RMC

Son podium final :

1) Tadej Pogacar

2) Jonas Vingegaard

3) Mattias Skjelmose

Maillot à pois : Thibaut Pinot

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Maillot vert : Biniam Girmay

La première victoire d'étape française : Valentin Madouas

Son pari un peu fou : Deux Français terminent dans le top 10 du général.