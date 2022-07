Tour de France: la chaleur point faible de Pogacar? "Je ne suis pas inquiet", assure le maillot jaune

Le maillot jaune du Tour de France Tadej Pogacar (UAE-Emirates) s'est voulu rassurant ce lundi sur ses capacités sous grosses chaleurs, alors qu'il avait subi un petit coup de chaud l'année passée au Mont Ventoux. Le coureur slovène assure être prêt pour affronter la semaine caniculaire qui s'annonce en France.

Après avoir (un peu) coincé dans le Ventoux l'année dernière lors du Tour en raison des fortes chaleurs, le maillot jaune Tadej Pogacar a tenu à rassurer ce lundi sur ses capacités lorsque le thermomètre grimpe, puisque la France devrait vivre une nouvelle canicule lors des prochains jours.

"Ca sera pareil pour tout le monde"

"Ça sera pareil pour tout le monde, relativise le Slovène de la Team UAE. Il faudra garder son corps hydraté, je ne pense que personne n'aime rouler par 40 degrés pendant 5 heures, je ne pense même pas que ça soit sain pour nous. Ca sera une semaine compliquée avec une météo extreme. J’espère qu’on fera les choses bien et qu’on gardera nos corps au frais."

Alors qu'il s'était fait lâcher dans les deux derniers kilomètres dans le Ventoux l'année dernière par Jonas Vingegaard, le Danois de l'équipe Jumbo-Visma aurait confié à un journaliste danois qu'il se sentait toujours plus fort que Pogacar en cas de grosses chaleurs. "On doit voir avec 35 degrés, répond indirectement le Slovène au Danois. Je ne suis pas si mal avec la chaleur. Je me suis entrainé en pleine chaleur durant plusieurs jours avant le Tour, donc on verra qui sera le meilleur dans ces conditions."

"Demain sera un échauffement"

Toujours concernant la gestion de la chaleur, le coureur de UAE est interrogé pour savoir s'il s'est entraîné dans des salles chauffées : "Non je ne me suis jamais entraîné dans ces salles plus chaudes, je ne connais pas ça, confie-t-il. On doit s’entraîner dehors, c'est notre job de rouler sur les routes. C'est difficile de s'entraîner en salle. Il y a eu beaucoup de jours chauds ces derniers temps donc j'ai pu me préparer, y compris en altitude. Avant le Tour j'ai déjà fait deux compétitions où il faisait plus de 30 degrés, donc je sais ce qu’il va arriver les prochains jours, je ne suis pas inquiet."

Tadej Pogacar s'est même montré impatient des "belles ascensions" prévue cette semaine. "Demain sera un échauffement, prévient-il. Ca sera une belle étape et on verra qui sera le plus fort sur ces ascensions. Je suis très confiant, j’ai passé une bonne semaine et j'espère que j'aurai de la chance la semaine prochaine."

En journée off ce lundi, le maillot jaune du Tour de France a dévoilé quel a été son programme de ces dernières 24 heures : "J’ai dormi un petit peu, j’ai pris le petit dej, 1h30 de vélo tranquillement, on a pris le soleil, on a pris du bon temps, on a mangé, je me suis fait couper les cheveux, un massage, et après je vais aller me coucher."