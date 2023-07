Tour de France: le gros coup de gueule de Pinot contre les motos

Thibaut Pinot a poussé ce mercredi une gueulante contre les motos qui accompagnent les coureurs dans le final des étapes. Le Français a regretté de perdre du temps dans la dernière difficulté de la 17e étape du Tour de France.

Toujours douzième du classement général à bonne distance de l'intouchable Jonas Vingegaard, Thibaut Pinot a manqué d'énergie pour se mêler à la victoire lors de la 17e étape du Tour de France. Epuisé après l'arrivée à Courchevel, le vétéran de 33 ans a également poussé un énorme coup de gueule contre la moto qui a perturbé la montée finale et qui lui a fait perdre du temps.

"Ce qui m'a le plus choqué, c'est la course arrêtée à cause des motos et de la voiture. Une moto aurait pu me tomber dessus, c'était honteux, a pesté l'un des chouchous du public tricolore. Je suis resté bloqué au moins 30 secondes, surtout j'avais les motos qui me tombaient dessus. C'était n'importe quoi! C'était tellement raide, certaines motos ont dû caler. On laisse passer les voitures, alors qu'il y a 15 secondes entre les groupes... Il y a des choses que je ne comprends pas."

Pinot: "C'était une étape de ouf"

Equipier modèle de David Gaudu, Thibaut Pinot a montré un superbe visage ce mercredi lors de la 17e étape du Tour de France entre Saint-Gervais et Courchevel. Onzième à l'arrivée, le Français de la Groupama-FDJ a reconnu qu'il rêvait d'un succès de prestige pour cette étape reine de la Grande Boucle 2023 mais qu'il avait manqué de jus.

"Cela s'est passé comme cela s'est passé. On visait la victoire d'étape. Il nous manque un peu pour viser cela, a reconnu un Thibaut Pinot très usé à l'arrivée à Courchevel. C'était une étape de ouf. C'était vraiment dur. Je suis fatigué surtout. C'est l'une des étapes les plus dures de ma carrière, c'est pas loin du top 5 celle-là."

Pinot n'a pas compris le tracé de l'étape

Particulièrement ereinté après une ascension finale terrible vers Courchevel, Thibaut Pinot a ensuite fustigé le choix des organisateurs de ne pas boucler l'étape au sommet du Col de la Loze.

"Le Col de la Loze c'est incroyable. Faire l'arrivée dessus, c'est très bien, je ne vois pas pourquoi on rajoute 400 mètres à 20%, a regretté le coureur tricolore qui prendra sa retraite en fin d'année. Il y avait assez aujourd'hui."