Tour de France: le directeur sportif d'AG2R-Citroën compare Vingegaard à Mbappé pour expliquer ses performances

Au lendemain de la démonstration de Jonas Vingegaard sur le contre-la-montre de la 16e étape du Tour de France, le directeur sportif de l’équipe AG2R-Citroën Julien Jurdie affirme ne pas s’interroger sur un coureur "hors-norme physiologiquement".

La performance hallucinante de Jonas Vingegaard sur le contre-la-montre de mardi entre Passy et Combloux ne fini plus de faire parler. Vainqueur de cette 16e étape avec une avance de 1'38 sur Tadej Pogacar et de 2’51 sur Wout van Aert, troisième, le coureur danois suscite quelques interrogations. Néanmoins, le directeur sportif de l’équipe AG2R-Citroën Julien Jurdie fait confiance au maillot jaune, compte-tenu de son niveau actuel et des moyens de son équipe.

"On a quelques extraterrestres dans le monde du vélo, Vingegaard en fait partie"

"On connaît la qualité de ces deux coureurs, qui sont au-dessus depuis le départ du Tour, depuis le début de la saison et depuis plusieurs années, juge-t-il au sujet des deux leaders de la course au micro de RMC. Ils ont dominé de la tête et des pieds les courses, que ce soit Vingegaard sur le Dauphiné et 'Pogi' qui a fait un début de saison qui est juste incroyable. Les mots exacts, j‘ai du mal à les trouver. C’est vraiment impressionnant de les voir rouler à cette vitesse-là".

"On ne joue pas dans la même cour, c’est une certitude, ajoute-t-il au sujet de ses coureurs. Je n’émets pas de doute, je vis au quotidien avec ces athlètes-là. Ce sont des phénomènes. Vous avez Mbappé dans le foot qui arrive à faire des choses extraordinaires que d’autres sportifs n’arrivent pas à faire. On a quelques extraterrestres dans le monde du vélo et ces deux-là en font partie, Vingegaard en particulier".

"Il y a des combinaisons où on peut gratter quasiment une seconde au kilomètre"

Selon lui, de tels écarts correspondent à "des moyens financiers beaucoup plus importants que la majorité des équipes", mais aussi une plus grande audace du vainqueur du jour. "J’ai regardé le chrono de Vingegaard, la prise de risque dans la descente est juste incroyable, ajoute Jurdie. Avec le maillot jaune, prendre autant de risques, ça prouve la détermination et l’agressivité qu’il avait tout au long du chrono".

Jurdie compare cette domination avec celle de Johannes Boe en biathlon, un athlète sur lequel "on n’avait pas forcément de doute", et juge Vingegaard comme "hors-normes physiologiquement" avec "des capacités au-dessus". "Ils ont sûrement l’appui de beaucoup de choses en termes de logistique, de récupération, de matériel, conclut-il sur l’équipe néerlandaise. Je sais qu’il y a des combinaisons où on peut gratter quasiment une seconde au kilomètre. Il y a beaucoup de choses qui se font et je pense qu’à l’heure actuelle, Jumbo est à la pointe dans beaucoup de domaines, dans tout ce qui est gains marginaux".