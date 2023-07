Tour de France (17e étape): Gall remporte l'étape, Pogacar explose, Vingegaard vers la victoire finale

L'Autrichien Félix Gall a remporté mercredi la 17e étape du Tour de France entre Saint-Gervais et Courchevel. Deuxième du général avant cette journée de course, Tadej Pogacar a totalement craqué et a permis à Jonas Vingegaard de consolider son maillot jaune et de s'envoler vers la victoire finale sur les Champs-Elysées.

Auteur d’un grand coup mardi dans le contre-la-montre, Jonas Vingegaard était en danger ce mercredi. Mais finalement, le Danois a encore gagné du temps sur Tadej Pogacar lorsque le Slovène a craqué à 14km de l’arrivée de la 17e étape du Tour de France à Courchevel. Dans la roue du maillot jaune jusque-là, le leader de l’équipe UAE-Emirates n’a pas tenu le coup. Toujours protégé par Sepp Kuss, Jonas Vingegaard a ensuite tranquillement géré son ascension du Col de la Loze.

Victime d’une chute en début de journée, Tadej Pogacar a peut-être un peu souffert dans le final de cette étape alpestre. Devant l’explication entre les favoris du général, Félix Gall (AG2R Citroën) a remporté l’étape.

Celui était dixième du général avant cette ultime journée d'ascension dans les Alpes a fait forte impression. L'Autrichien a finalement devancé Simon Yates (34 secondes), Pello Bilbao (1'38'') et Jonas Vingegaard (1'52'').

Pogacar en perdition, Vingegaard en route vers le doublé à Paris

Avec la présence de son coéquipier polonais Rafal Majka à l'avant, Tadej Pogacar n'a finalement pas réussi à en tirer profit. "J'ai lâché, je suis mort", a reconnu le Slovène dans les derniers kilomètres en intimant à son coéquipier Adam Yates de s'accrocher pour arracher le podium du général.

Après cette terrible et malgré le gros travail de Marc Soler, Tadej Pogacar a encore perdu plus de cinq minutes sur Jonas Vingegaard (7'37'' de retard sur Félix Gall). Seul moment de joie, le vainqueur de la Grande Boucle en 2020 et 2021 a conservé sa deuxième place au classement général au terme de cette journée difficile. Malheureusement pour lui, le Slovène a très certainement perdu le Tour de France 2023 avec 7'35'' de retard sur Jonas Vingegaard.

Gaudu trop juste dans le final

Parti dans la bonne roue, David Gaudu a longtemps été épaulé par Thibaut Pinot lors de cette rude journée de course. Mais si le futur retraité a parfaitement assumé son rôle de lieutenant, le leader de l'équipe Groupama-FDJ n'a pas réussi à suivre le gros rythme imposé par ses compagnons d'échappée.

Repris par Jonas Vingegaard dans la dernière ascension, le Français s'est accroché pour basculer avec le maillot jaune dans la descente. Cinquième de l'étape à 2'09'', David Gaudu a montré de belles choses mais était quand même un ton en-dessous de Félix Gall et Simon Yates. Si l'Autrichien a doublé le Français, le protégé de Marc Madiot a limité la casse au général et se retrouve dixième.

Le top 10 du général

1. Jonas Vingegaard en 38h05'26''

2. Tadej Pogacar +07'35'''

3. Adam Yates +10'45''

4. Carlos Rodriguez +12'01''

5. Simon Yates +12'19''

6. Pello Bilbao +12'50''

7. Jay Hindley +13'50''

8. Félix Gall +16'11''

9. Sepp Kuss +16'49''

10. David Gaudu +17'57''