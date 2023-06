Tour de France: le "petit mousquetaire" Alaphilippe compte faire parler son punch dès samedi

A 31 ans, Julian Alaphilippe disputera à partir de samedi son sixième Tour de France, avec une première étape autour de Bilbao qui semble tracée pour lui. Porteur du maillot jaune et vainqueur d'au moins une étape lors de ses trois dernières participations, l'ancien champion du monde veut montrer qu'il est "toujours là" face à une concurrence de plus en plus rude.

Julian Alaphilippe est de retour sur le Tour de France. Absent en 2022 après sa grave blessure survenue lors de Liège-Bastogne-Liège, le coureur de la Soudal-QuickStep aura rapidement l'occasion de s'exprimer, dès la première étape, tracée autour de Bilbao. En conférence de presse ce mercredi, l'ancien champion du monde a reconnu cette étape inaugurale, qu'il "adore".

Porteur du maillot jaune à 18 reprises dans sa carrière, Julian Alaphilippe "rêve" aussi de retrouver cette tunique, portée pour la dernière fois grâce à son succès lors de la première étape du Tour de France 2021. Pourra-t-il rééditer la même performance samedi en réalisant un coup double? "J'adore cette étape, le parcours me correspond bien et j'ai travaillé dur pour arriver en forme dès ce début de Tour", a expliqué le coureur de 31 ans.

"L'objectif est de gagner une étape. Évidemment, je rêve d'enfiler le maillot jaune les deux premiers jours. Mais c'est toujours difficile", a estimé Alaphilippe, vainqueur de la Clasica San Sebastian en 2018, la classique basque du World Tour. Les coureurs retrouveront d'ailleurs la montée du Jaizkibel dimanche.

"Il faudra bien serrer les chaussures" dans le Mur de Pike samedi

Mais avant, la première explication devrait avoir lieu samedi dans le mur de Pike (2km à 10%), dont le sommet sera situé à dix kilomètres de la ligne à Bilbao. "Il faudra bien serrer les chaussures parce que les pentes sont vraiment raides", a souri le puncheur, allégé par sa victoire d'étape dans le Critérium du Dauphiné il y a un peu plus de trois semaines. "Ce succès m'a apporté de la joie mais aussi de la confiance pour ce qui arrive. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas gagné de cette façon", s'est réjoui le sextuple vainqueur d'étapes dans la Grande boucle.

Considéré pendant ses plus belles années comme le meilleur puncheur du monde, Julian Alaphilippe doit désormais composer avec une concurrence rude."J'ai toujours du punch, on sait qu'il y a les trois grands mousquetaires, Pogacar, Van Aert et Van der Poel, je suis le petit mousquetaire maintenant, s'est amusé Alaphilippe. Mais je suis toujours là et j'espère que je le serai samedi."

Dimanche dernier, attendu comme le grand favori de la course en ligne des championnats de France, Julian Alaphilippe a rapidement été lâché, victime d'un coup de chaud. "Je n'ai pas perdu ma confiance", a assuré 'Alaf' malgré cet épisode. J'ai fait le maximum pour récupérer et je me sens déjà beaucoup mieux."