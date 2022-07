Tour de France: les excuses de Jakobsen à Groenewegen pour ses propos après la 3e étape

Victorieux de la deuxième étape du Tour de France, Fabio Jakobsen s’est excusé auprès de Dylan Groenewegen après avoir tenu des propos durs à l’issue de la troisième étape, revenue à son homologue néerlandais. Le sprinteur de la Quick-Step Alpha Vinyl expliquait avoir perdu toute admiration pour son compatriote.

Les victoires successives de Fabio Jakobsen sur la deuxième étape du Tour de France et de Dylan Groenewegen sur la troisième auraient pu laisser penser que l’accident de Katowice était derrière eux. Loin de là. Après le succès de Groenewegen à Sonderborg, Fabio Jakobsen est resté de marbre face à cette performance. “Je dois dire qu’avant la chute, j’admirais son palmarès et je l’admirais en quelque sorte. Mais maintenant, cela a complètement disparu après la chute à cause de l’erreur qu’il a commise. Je pense que c’est normal.” Avant de conclure: “Sa victoire me laisse froid.”

Des paroles dures pour son compatriote qui revient sur le Tour de France pour la première fois depuis 2019. Au micro de Sporza, Fabio Jakobsen est revenu sur ses paroles lancées à destination de Groenewegen. “Bien sûr, je comprends que lui (Dylan) et sa famille ont traversé une période vraiment difficile. J'ai beaucoup de respect pour cela. J'étais un peu frustré, c'est pourquoi je veux m'excuser.”

Suspension de neuf mois et menaces de mort

En août 2020, Dylan Groenewegen s’était rendu coupable d’une manœuvre dangereuse lors du sprint final sur la première étape du Tour de Pologne. Ce changement de trajectoire avait envoyé Jakobsen dans le décor alors qu’il roulait à plus de 80 km/h. Après cet accident, Jakobsen était resté deux jours dans le coma et avait dû subir de multiples opérations de reconstruction faciale. De son côté, Dylan Groenewegen s’était fracturé la clavicule et avait été suspendu neuf mois par l’UCI. Détruit mentalement par cet épisode, le Néerlandais s’était expliqué en larmes au journal télévisé néerlandais et recevait des menaces de mort à son domicile alors qu’il venait de devenir père. Le sprinteur de la BikeExchange-Jayco avait affirmé qu’il “ne voulait plus toucher à un vélo avant un long moment.”

Revenu dans le peloton professionnel en mai 2021, soit un mois après Jakobsen, Groenewegen a mis du temps avant de retrouver le plus haut niveau. La victoire de Jakobsen, autant que celle de Groenewegen, prouvent que ces deux têtes d’affiche du sprint mondial sont revenues à leur meilleur niveau après avoir touché le fond.